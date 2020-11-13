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Evde ombre saç nasıl yapılır saçlarınız ışıldasın!

Evde ombre uygulaması yapmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız yolları uygulayabilirsiniz! İşte evde ombre yapmanın sırları!

Evde ombre saç nasıl yapılır saçlarınız ışıldasın!
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Ombre Fransızca'da gölge anlamına geliyor. Yani saç uçlarının saç diplerine göre daha açık tonlara boyanması tekniğine denilmektedir. Geçtiğimiz sezona damga vuran bu saç rengi 2019'a da damga vuracak gibi görünüyor. Doğru teknikler uygulandığında saça ışıltı kazandıran bu renk mutlaka uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Bu haberimizi evde ombre uygulaması yapmak isteyenler için hazırladık. Peki ombre saç nasıl yapılır? Evde ombre uygulaması yapmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız yolları uygulayabilirsiniz. İşte malzemeleri ve hazırlanışı ile ombre saç yapımı! 

Malzemeler:

Saç renginizden 2 veya 3 ton açık saç boyası

Eldiven

Boya fırçası ve kabı

Alimünyum folyo

Nasıl uygulanır?

Öncelikle boyayı hazırlayıp bir kenara koyun. Daha sonra saçlarının ombre yapmak istediğiniz kısmı bir tarak yardımıyla tarayın . Bu yer saç diplerinizden en az 20 cm aşağıdan başlamalıdır. Ardından taradığınız saçlarınıza boyayı uygulayıp, folyo ile kapatın. Eğer saçlarınız açık renk ise 25 -35 dakika, koyu renk ise 35-40 dakika kadar bekletmeniz yeterli ocaktır.

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