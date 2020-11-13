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Evde doğal şampuan nasıl yapılır hem organik hem ekonomik!

Hem doğal hem de ekonomik olan ev yapımı doğal şampuan tarifini sizler için hazırladık. İşte kokusuyla sizi mest edecek yeşil çay ve papatya çayı şampuanları!

Evde doğal şampuan nasıl yapılır hem organik hem ekonomik!
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Şampuanınızı evde yapmaya ne dersiniz? Hem doğal hem de ekonomik olan bu tarifi çabucak hazırlayabileceksiniz. Üstelik kokusuyla da sizi mest edecek. Saçlarınızın onarılıp beslenmesine yardımcı olacak şampuan tarifine gelin birlikte bir göz atalım. 

Papatya çayı şampuanı

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı doğal sabun

- 2 su bardağı papatya çayı

- 5 damla esansiyel yağ

- 1 yemek kaşığı shea yağı

- 1 yemek kaşığı sıvı gliserin

Yapılışı

Papatya çayını yoğun olacak şekilde demleyin. Sabunu rendeleyin. Papatya çayının içerisine sabunu ekleyip eriyene kadar karıştırın. Eriyince diğer malzemeleri içine ekleyin ve soğuduğunda şampuan kabına aktarın.

Yeşil çay şampuanı

Malzemeler

- Yarım litre su

- Yarım kalıp rendelenmiş doğal sabun

- 3 poşet yeşil çay

- 1 kapsül E vitamini

- İsteğe bağlı bitkisel uçucu yağlar

Yapılışı

Sıcak suyun içerisine yeşil çaylar atılır ve demlenmesi beklenir. Rendelenen sabun demlenen çayın içine atılır ve eriyene kadar karıştırılır. Eridikten sonra E vitamin eklenir. Soğuyunca şampuan kabına aktarılır. Kullanırken çok katı olursa sıcak su ile sulandırabilirsiniz.

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