Zerdeçallı kahvaltı keki nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

İçerisinde yağ koymadan hazırlanan ve yumuşacık olan şahane bir kek tarifiyle tanışmaya ne dersiniz? Özellikle kahvaltı sofralarına çok yakışacak olan bu enfes tarif zamansız gelen misafirlerinizi ağırlamanıza da yardımcı olacak. Peki zerdeçallı kahvaltı keki nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı yulaf unu

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam tuz

4 küçük parça kaşar peyniri

1 tutam çörek otu

Hazırlanışı:

Yumurta ve yoğurdu karıştırıp pürüzsüz olana kadar çırpalım.

Üzerine yulaf ezmesi, yulaf unu, kabartma tozu, tuz ve zerdeçalı ekleyelim ve un tortusu gidene kadar elimizle çırpalım.Karışımı mini kek kalıplarına boşaltalım.İçlerine küçük doğranmış olan kaşar peynirlerini atalım. Üzerini çörek otu ile süsleyip önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim.