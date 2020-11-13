Cildi rahatlatan maske tarifleri kahve ve balı mutlaka deneyin!

Cildinizin çok yorgun göründüğünü mü düşünüyorsunuz? Ya da neme ihtiyacı olduğunu mu? Evde hazırlayacağınız hem kolay hem de etkili maske tariflerine ne dersiniz?Önereceğimiz maskeler sizleri yorgun görünümden arındırmakla kalmayıp cildinizin yenilenmesini de sağlayacak. İşte cildinizi rahatlatacak maske tarifleri!

KAHVE-BAL-ZEYTİNYAĞI

Cildiniz cansız ve yorgun mu görünüyor? Bu maske tam da size göre! Yapılışı:1 yemek kaşığı bal, 5 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı zeytinyağını kıvam alıncaya dek karıştırın. karışımı, göz bölgenize yaklaştırmadan yüz ve boyun bölgelerinize uygulayın. Yarım saat cildinizde beklettiğiniz maskeyi sonrasında ılık su yardımıyla temizleyin. Heosi bu kadar!

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ - SAFRAN

Cildinizin parlamaya ve yumuşamaya mı ihtiyacı var o zaman bu maskeyi denemelisiniz. Hindistan cevizi sütü içerisinde bir tutam safranı kaynatın. 5 dakika boyunca kaynayan sütü kenara alarak soğumasını bekleyin. Soğudukça kıvam almaya başlayan maskenizi yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika kadar suratınızda kalan maskeyi ılık su yardımıyla temizleyin.

MUZ - BAL

Cildi sıkılaştıran ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olan muz ve bal maskesini es geçmeyelim. Yarım bir muzu ezerek püre haline getirin. 2 yemek kaşığı balı yaptığınız püreye ekleyerek karıştırın. Maskeniz kıvam alınca yüzünüze uygulayın. 20 dakika cildinizde kalan maskeyi ılık su yardımıyla yıkayarak temizleyin.