search menu
search
close

Cildi rahatlatan maske tarifleri kahve ve balı mutlaka deneyin!

Yorgun ve neme ihtiyaç duyan ciltlerin rahatlamasını sağlayacak, birbirinden etkili 3 maske tarifini sizler için hazırladık.

Cildi rahatlatan maske tarifleri kahve ve balı mutlaka deneyin!
-A A+

Cildinizin çok yorgun göründüğünü mü düşünüyorsunuz? Ya da neme ihtiyacı olduğunu mu? Evde hazırlayacağınız hem kolay hem de etkili maske tariflerine ne dersiniz?Önereceğimiz maskeler sizleri yorgun görünümden arındırmakla kalmayıp  cildinizin yenilenmesini de sağlayacak. İşte cildinizi rahatlatacak maske tarifleri! 

KAHVE-BAL-ZEYTİNYAĞI

Cildiniz cansız ve yorgun mu görünüyor? Bu maske tam da size göre!  Yapılışı:1 yemek kaşığı bal, 5 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı zeytinyağını kıvam alıncaya dek karıştırın. karışımı, göz bölgenize yaklaştırmadan yüz ve boyun bölgelerinize uygulayın. Yarım saat cildinizde beklettiğiniz maskeyi sonrasında ılık su yardımıyla temizleyin. Heosi bu kadar! 

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ - SAFRAN 

Cildinizin parlamaya ve yumuşamaya mı ihtiyacı var o zaman bu maskeyi denemelisiniz. Hindistan cevizi sütü içerisinde bir tutam safranı kaynatın. 5 dakika boyunca kaynayan sütü kenara alarak soğumasını bekleyin. Soğudukça kıvam almaya başlayan maskenizi yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika kadar suratınızda kalan maskeyi ılık su yardımıyla temizleyin.

MUZ - BAL 

Cildi sıkılaştıran ve nem dengesinin korunmasına yardımcı olan muz ve bal maskesini es geçmeyelim. Yarım bir muzu ezerek püre haline getirin. 2 yemek kaşığı balı yaptığınız püreye ekleyerek karıştırın. Maskeniz kıvam alınca yüzünüze uygulayın. 20 dakika cildinizde kalan maskeyi ılık su yardımıyla yıkayarak temizleyin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi
Saç
Rafine şekersiz: Hurma özlü ıslak kurabiye Rafine şekersiz: Hurma özlü ıslak kurabiye
Tatlı
En Güncel Galeriler
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
Gülşen'den ayna karşısında cesur paylaşım! Beğeni rekoru kırdı!
Gülşen'den ayna karşısında cesur paylaşım! Beğeni rekoru kırdı!
Ahmet doğum gününü avukat sevgilisiyle kutladı! Pozu gündem oldu!
Ahmet doğum gününü avukat sevgilisiyle kutladı! Pozu gündem oldu!
Zaman akıp gidiyor! İbo Show'un efsane oryantelleri bakın ne halde!
Zaman akıp gidiyor! İbo Show'un efsane oryantelleri bakın ne halde!
Önceki Haberler
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
Dişlerde oluşan aşınmaların sebebi bakın neymiş!
Dişlerde oluşan aşınmaların sebebi bakın neymiş!
Bu kez de köpük banyosu yaptığı anları paylaştı!
Bu kez de köpük banyosu yaptığı anları paylaştı!
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Zerdeçallı kahvaltı keki tarifi
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Zerdeçallı kahvaltı keki tarifi
Genital bölgede kaşıntı yaşıyorsanız...
Genital bölgede kaşıntı yaşıyorsanız...
Tır şoförü Tolga, kendisine kamyon şoförü diyen takipçisine ayar verdi
Tır şoförü Tolga, kendisine kamyon şoförü diyen takipçisine ayar verdi
Vücut spreyinizi evde kendiniz yapın!
Vücut spreyinizi evde kendiniz yapın!
100 gramlık kıymayla: Muska lahana sarması
100 gramlık kıymayla: Muska lahana sarması
Yorumlar