Şevval Şahin köpük banyosu yaptığı anları paylaştı sınırları zorladı!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programına katılmış ve programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı'yla alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulmuştu. Şahin, şimdi de köpük banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Miami'ye sevgilisinin yanına gitti

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel lince maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

''Bana daha çok köpük verin''

Türkiye'de linç yediğini düşünen Şahin, yaşadığı zor günleri unutmak için sevgilisinin yanına gitti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin, son olarak küvetten video paylaştı. Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan Şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.