Muz maskesinin saça faydaları neler parlaklık veriyor!

Saçlarınızın daha parlak ve yumuşak olmasını istemez misiniz? Dışarıdan pahalı ürünler almanıza ya da saç bakımları yaptırmak için kuaförlere tonlarca para harcamanıza gerek yok sadece tek yapmanız gereken şey muz maskesi! Evet yanlış duymadınız! Evde uygulayacağınız muz maskesi ile saçlarınız hem ışıl ışıl görünecek hem de olduğundan daha yumuşak bir hal alacak. Peki muz maskesi nasıl mı yapılır? gelin beraber öğrenelim.

MALZEMELER:

2 muz, 1 yumurta beyazı,2 yemek kaşığı doğal yoğurt,2 yemek kaşığı zeytinyağı,2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Muzları mümkün olduğu kadar ezin.Yumurta akını ayrı bir kapta çırpın.Diğer malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra en son yumurta akını ekleyin ve karıştırın.Önceden yıkanmış saçınıza uygulayın.30 dakika kadar bekleyin.Karışımı saçlarınızdan arındırıp durulayın ve şampuanla yıkayın.Bu maskenin en zor tarafı muzların saç diplerine yapışması durumudur. Bununda kolayı var. İnce uçlu bir tarak yardımıyla muzları saçlarınızdan ayırabilirsiniz.