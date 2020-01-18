Akalazya hastalığı belirtileri neler yemek borusu kanserine çevirebiliyor!

Yemek yerken yutkunmada zorlanmaya neden olan akalazya hastalığı yemek borusu kanserine neden olabiliyor! Çoğu zaman farkında olmadığımız ve sinsi sinsi ilerleyen akalazya hastalığı birden ortaya çıkan hastalıklardan biridir. Boğazda zorlanmaya neden olan bu hastalık ilerleyen süreçte reflü hastalığınında doğmasına zemin hazırlıyor. Akalazya hastalığı nedir? Akalazya hastalığının belirtileri nelerdir? Akalazya hastalığının tedavisi var mı? sorularının yanıtları...

Yutkunmada zorluk yaşıyorsanız...

Çoğu zaman birden ortaya çıkan ve oldukça nankör bir hastalıktır akalazya. Ağız içerisinde yemeğin zor yutulması gibi durumlarda yutma eylemi kasılma ile mideye iner. Daha sonra yemek borusundan aşağı inerken büzgen kas bunu kolaylaştırmaya çalışır. Bu büzgen kas yani alt sfinkterde sürekli kasılma meydana getirir. Ancak yemek olmadığı sırada bu kasın gevşemesi reflüye neden olurken yutma sırasında zorlanması akalazya hastalığına sebebiyet verir. Bu durumda kişinin yemek yemesini zorlaştırır.

20-45 yaşlarında kendini belli ediyor

Her ne kadar kendisini kolay kolay belli etmemesiyle bilinsede 25-45 yaş arası kişilerde görülür. Sinsi sinsi ilerleyen hastalıkta çoğunlukla teşhis geç konulduğundan ileri boyutta tespit edilir. Yemek borusundaki motor fonksiyon bozukluğu yemeğin mideye geçmede zorlanması ile üst mide duvarı tahriş olur.

Akalazya hastalığının belirtileri neler?

Akalazya hastalığının ilk olarak belirtileri arasında yemek sonrasında göğüs kısmında ve orta kısımlarda ağrının hissedilmesi, yemek yerken veya yutkunurken zorlanma, yemeği yuttuktan sonra ağza geri gelmesi, bir anda yaşanılan kilo kaybı, geğirme sonrası ağızda kötü koku oluşması, nefes alıp vermede sorun yaşama gibi durumlar akalazya rahatsızlığının belirtileri arasında yer almaktadır.

Tedavisi var mı?

Erken teşhis edilmesi zor olan bu hastalıkta belirtiler başlar başlamaz bir uzmana görünmekte fayda var. Yutma güçlüğü ile ortaya çıkan bu durum sonrası uzmanlar genelikle Akciğer filmi, yemek borusundaki basınç ölçümü, üst endeskopi ve fiziki muayene gibi testler uygular. İlaç tedavisi olan bu hastalıkta hastanın aç karna ilaçları tüketmesi gerekir. Ayrıca uzun süre yağlı besinlerden uzak durması konusunda uyaran uzmanlar lokmaların küçük ve iyi çiğnenerek yutulmasını önerir. Endeskopi yardımıyla ileri olan duruma müdahale edilir. Mide üstü yemek borusu altı olan kısma süni şişme sağlanarak aksın çalışması sağlanır.