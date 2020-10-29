Çikolata kisti hamile kalmaya engel mi hastalık kötü seyrederse...

Birçok kadının kabusu olan, hayat kalitesini oldukça düşüren ,tıp dilindeki adıyla endometriozis diğer bir adıyla çikolata kistinin, hamileliğe engel olup olmadığını sizler için araştırdık. Peki çikolata kisti gerçekten de hamile kalmaya engel mi? Tüm merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu'dan öğrendik. İşte çoğu kadında görülen bu rahatsızlığa dair bilinmesi gerekenler!

TANI KONULMASI OLDUKÇA GECİKEN BİR RAHATSIZLIKTIR

Çikolata kistinin tıp dilindeki adı endometriozistir. Genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı konulması için oldukça geciken bir rahatsızlıktır. Hastalığın pek çok farklı belirtisi bulunmaktadır. Genellikle adet ağrısının normal karşılanması gibi nedenlerle çok geç teşhis edilebilmektedir. Çikolata kistinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; ağrılı veya yoğun adetler, kasık ve karın ağrıları, cinsel ilişki sırasında ağrı, hamile kalmada güçlük ve kısırlık, bağırsak problemleri çikolata kistinin belirtileri arasında gösteriliyor.

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI VARSA DİKKAT!

Şiddetli karın ağrısı özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Uzmanlar özellikle son 6 ay içerisinde devamlı ve sık sık karın ağrısı hissediliyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Cinsel ilişki ya da adet dönemi dışında ağrı olması çikolata kistinin belirtileri arasında yer alıyor.

HASTALIĞIN KÖTÜ SEYRETMESİ ENNE OLMAYI ENGELLİYOR

Bu rahatsızlık hayat kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlıktır. Çikolata kisti kötü seyretmesi durumunda ne yazık ki anne olmayı bile engellemektedir. Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor.

DOKTOR KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN!

Yüksek risk grubunda olan kadınların bu hastalığa özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bu grupta olan kişiler; hiç doğum yapmamış olmak, erken yaşta adet görmeye başlamış olmak, düşük beden-kitle indeksi, alkol tüketimi, Endometriozis hastası bir veya daha fazla yakın akrabaya sahip olmak (anne, kızkardeş, teyze, hala gibi). Bu kişiler diğerlerine göre yüksek risk grubu oluşturmaktadır ve diğerlerine göre daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Çikolata kisti olan kişilerin doktor kontrollerini ihmal etmemelerinde fayda var. Uzmanlar, hastalığın ilerlememesi için kontrollerinize düzenli olarak gitmeniz gerektiği konusunda uyarıyor.