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Doğru ruj rengi nasıl seçilir işte püf noktları!

Doğru ruj nasıl seçilir? Kadınların vazgeçilmezi ruju doğru seçmenin püf noktalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Doğru ruj rengi nasıl seçilir işte püf noktları!
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Kadınların vazgeçilmez makyaj malzemelerinden biri de hiç şüphesiz rujdur. Peki ruj seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hassas noktaların bulunduğunu biliyor muydunuz? Ten rengi ya da diş eti renginize göre kendinize uygun ruj tonunu bulmak mümkün. Peki doğru ruj nasıl seçilir? İşte doğru ruj rengi seçmenin püf noktaları! 

Çok açık bir tene sahipseniz... 

Çok açık bir ten rengine sahipseniz özellikle mercan ve pembe tonlarını tercih etmelisiniz. Eğer dudaklarınız dolgunsa daha koyu tonları seçebilirsiniz. 

Buğday tene sahipseniz... 

Buğday tenli kadınlarsa kızıl pembe, kiremit, turuncunun tonları tercih edilebilir. Ya da nude tonlarını da tercih edebilirsiniz. 

Çok koyu bir tene sahipseniz... 

 Koyu bir tona sahipseniz açık renklerden mutlaka uzak durmalısınız. Kahverenginin her tonunu kullanabilirsiniz. İnce dudak yapısına sahip esmer kadınlar daha nude tonlar tercih etmeli. Dolgun dudak yapılı esmer kadınlar ise kırmızı, bordo hatta daha koyu renkleri de kullanabilirler.

Dişlerinizin istediği görünümde olması için... 

Dişlerin istenilen görünümde olması içinde dudak rengi önem taşımaktadır. Mesela diş eti açık pembe olanlar; açık tonlu dudak makyajı yapmalıdır.Diş etleri koyu renkte olanlar; diş rengi koyu olan ve özellikle diş eti rengi kırmızıya dönük olan kadınlar kesinlikle açık renk ruj tercihinde bulunmamalıdırlar

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