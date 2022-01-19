search menu
search
close

İbrahim Erkal'dan Demet Akalın'a vasiyet... O şarkıyı okuyamamış! Gözyaşlarıyla anlattı!

2017'de beyin kanaması geçirerek vefat eden İbrahim Erkal'ın Demet Akalın'a bir vasiyet bıraktığı ortaya çıktı!

İbrahim Erkal'dan Demet Akalın'a vasiyet... O şarkıyı okuyamamış! Gözyaşlarıyla anlattı!
-A A+

Evinin otoparkında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyeti dikkat çekti. Ünlü sanatçı Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetinde "Bunu Demet okusun" diyerek şarkı bıraktığını ancak kendisinin şarkıyı okuyamadığını belirtti.

Türk sanat camiasının en sevilen şarkıcıları arasında yer alan İbrahim Erkal, evinin otoparkında düştükten 29 gün sonra 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Vasiyetindeki Demet Akalın detayı yıllar sonra ortaya çıktı

Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. 

Demet Akalın'a şarkı bırakmış!

Akalın, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını söyledi.Demet Akalın o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkının çok ağır bir eser olduğunu ve hala okuyamadığını ifade eden Demet Akalın, şarkı sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto! Sezen Aksu 'cahil Adem ile Havva' şarkısına protesto!
Magazin
Esra Erol'da ilginç olay: Karım yemek yapamıyor diye annem... Esra Erol'da ilginç olay: Karım yemek yapamıyor diye annem...
Magazin
En Güncel Galeriler
Sezen Aksu twitter'ı bombaladı! Ekrem İmamoğlu topa tuttu!
Sezen Aksu twitter'ı bombaladı! Ekrem İmamoğlu topa tuttu!
Bergüzar Korel'den önce Han'la sonra Leyla'yla paylaşım!
Bergüzar Korel'den önce Han'la sonra Leyla'yla paylaşım!
Cinsiyet değiştiren yetişkin film yıldızı, eski haliyle tam bir afet!
Cinsiyet değiştiren yetişkin film yıldızı, eski haliyle tam bir afet!
Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağı üreten firmaya savaş açtı
Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağı üreten firmaya savaş açtı
2,5 aylık hamile iken evlenen Ece Ronay'dan 'boşanma' paylaşımı
2,5 aylık hamile iken evlenen Ece Ronay'dan 'boşanma' paylaşımı
Bülent Ersoy'a Anıtkabir'de asker şemsiye tuttu tepki yağdı!
Bülent Ersoy'a Anıtkabir'de asker şemsiye tuttu tepki yağdı!
Önceki Haberler
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya sert tepki!
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya sert tepki!
Çizilmiş teflon tencereyi sakın kullanmayın!
Çizilmiş teflon tencereyi sakın kullanmayın!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Kuru ciltler için kışın yapılması gerekenler!
Kuru ciltler için kışın yapılması gerekenler!
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Yorumlar