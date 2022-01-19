İbrahim Erkal'dan Demet Akalın'a vasiyet... O şarkıyı okuyamamış! Gözyaşlarıyla anlattı!

Evinin otoparkında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyeti dikkat çekti. Ünlü sanatçı Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetinde "Bunu Demet okusun" diyerek şarkı bıraktığını ancak kendisinin şarkıyı okuyamadığını belirtti.

Türk sanat camiasının en sevilen şarkıcıları arasında yer alan İbrahim Erkal, evinin otoparkında düştükten 29 gün sonra 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vasiyetindeki Demet Akalın detayı yıllar sonra ortaya çıktı

Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı.

Demet Akalın'a şarkı bırakmış!

Akalın, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını söyledi.Demet Akalın o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkının çok ağır bir eser olduğunu ve hala okuyamadığını ifade eden Demet Akalın, şarkı sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.