Camdaki Kız'ın gaddar annesi Feride, gençlik fotoğrafıyla şaşırttı! Bakan bir daha bakıyor

Camdaki Kız'da takıntılı ve gaddar anne rolüne hayat veren Nur Sürer'in gençliğini görenler hayran kalıyor. Oyunculuğu ile parmak ısırtan usta oyuncu Nur Sürer ömrünün 42 yılını sinemaya adamış.Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol alsa da Türkiye onu Camdaki Kız'da Nalan'ın takıntılı ve gaddar annesi olarak tanıdı.

Dizide geçmişte yaşadığı büyük travmasından dolayı kızı Nalan adeta kafese koyup korumak isteyen Feride rolünün hakkını veren başarılı oyuncu Nur Sürer son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden. Sektörde 42. yılını geride bırakan usta oyuncu Nur Sürer'in gençlik fotoğrafı ise görenleri şaşırttı.Her insan gibi yıllara yenik düşen 67 yaşındaki oyuncunun eski güzelliği kalmasa da oyunculukta gösterdiği başarı takdire şayan.

İşte gençlik fotoğrafı...

Kaynak:Haberler.com