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Camdaki Kız Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eski hali şok 'Adana 01'in Cio babası...

Camdaki Kız Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eski halini görenler tanıyamıyor... Ceyhan'ın 'Adana Sıfır Bir'deki 'Cio Baba' rolü sosyal medyada gündem ol

Camdaki Kız Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eski hali şok 'Adana 01'in Cio babası...
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KANAL D'nin Perşembe akşamları yayın saatinin reyting rekortmeni Camdaki Kız'da hayat verdiği Hayri karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan önceki hali ortaya çıktı. Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali, hayranlarını şaşırttı. Ceyhan'ın dijital platformlarda yayınlanan 'Adana Sıfır Bir' dizisinde canlandırdığı 'Cio Baba' karakteri ile 'Hayri' karakterindeki görünümü arasındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu!

Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Adana Sıfır Bir'in 'Cio Baba'sı çıktı

Camdaki Kız dizisinin 2. sezonuna şoför 'Hayri' karakteri ile dahil olan Cihangir Ceyhan hem yakışıklılığı hem de oyunculuk performansı ile son günlerin öne çıkan oyuncularından... Ünlü oyuncunun Camdaki Kız dizisinden önceki rolleri, hayatı ve görünüşü, sosyal medya platformlarındaki hayran sayfalarında son günlerin en çok paylaşılan konularından...

Candaki Kız 2 haftadır yayınlanmıyor, yeni bölüm öncesi Hayri merak ediliyor!

Başrol Burcu Biricik'in koronavirüse yakalanmasından dolayı iki haftadır yayınlanmayan Camdaki Kız'ın yeni bölümü Kanal D'de bu akşam izleyicisyle kavuşacak. Camdaki Kız yayınlanmadan önce dizinin ana karakterlerinden, gizemini koruyan Hayri karakteri sosyal medyada yeniden ön plana çıktı!

Özel hayatı mercek altına alınan Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan öceki hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ünlü oyuncu, eski haliyle sosyal medyayı salladı.

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