Halsizlik neden olur demir eksikliği en büyük sebebi!

Demir eksikliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli sağlık sorunları sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Kadınlarda daha çok karşılaşılan ve tedavi edilmezse hayat kalitesinin düşmesine neden olan demir eksikliği sebebiyle dünyada yaklaşık 2 milyar kişi bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 30’undan fazlası kansızlık sorunu yaşıyor.

En çok kadınlarda rastlanıyor

Yapılan çalışmalar Türkiye’de yaşayan her 3-4 kadından birinin demir eksikliği sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kadınlarda artmış olan adet kanamaları ve doğumlar demir eksikliğinin önemli nedenlerini oluşturuyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine demir eksikliği hastalık değil, bir belirti. Dolayısıyla bu tabloya yol açan sorunun veya hastalığın mutlaka tespit edilmesi gerekiyor.

Erkeklerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda...

Özellikle erkeklerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda gelişen demir eksikliği tablosuna ciddi olarak bakılması gerekiyor. Çünkü bu iki grupta altta yatan etken mide ile bağırsak kanalındaki bir kanama olabiliyor. Dolayısıyla başta mide ve bağırsak kanseri ile jinekolojik kanserler olmak üzere pek çok önemli hastalıkların belirtisi, hatta ilk uyarı sinyali olarak kendisini gösteriyor.

Demir eksikliğinin belirtileri

Demir eksikliği belirtilerinde zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak son derece önemli. Bunun nedeni ise demir eksikliğinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesinin yanı sıra pek çok önemli hastalığın uyarıcı sinyali olması.

Ciltte solukluk,

Halsizlik, çabuk yorulma,

Çarpıntı,

Saç dökülmesi,

Tırnaklarda kolay kırılma,

İsteksizlik,

Konsantrasyon bozukluğu,

Sinirlilik hali

Uykuya eğilim

Demir eksikliği için altın değerinde öneriler



En zengin demir kaynağı olan kırmızı eti haftada en az 2 kez tüketmeye özen gösterin.

Ispanak, karalahana ile pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri; kırmızı mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi kuru baklagilleri sofranızda sıkça bulundurun.

Ceviz, fındık ile fıstık gibi kuruyemişler, balık ve yumurta sarısı da demirden zengin besinler arasında yer alıyorlar. Bu besinler sofranızda düzenli olarak yer almalı.

Türkiye'de demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri, aşırı çay tüketmek. Çay içeriğindeki fitat maddesi nedeniyle demiri bağlayarak mide bağırsak kanalından vücuda geçmesini önlüyor. Demir eksikliğine karşı çayı günde 2-3 bardakla sınırlamanız ve yemekten 1-1.5 saat sonra içmeniz çok önemli.