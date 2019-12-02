Kakao yağının faydaları neler dudak çatlaklarını gideriyor!

Çoğu kadının bağımlılık derecesinde severek tükettiği çikolatanın yapımında kullanılan ve çikolatanın ağızda eriyen yapısında olmasına yarayan kakao yağı, içerisinde bulunan maddelerle yaraların iyileştiriyor, cilt lekelerine iyi geliyor ve dudak çatlaklarını gideriyor. Siz de cilt üzerinde kısa sürede etki sağlacak katı olarak temin ettiğiniz saf kakao yağını eriterek cildinize uygulayabilirsiniz. Gerek yara tedavisinde gerek bronzlaşmak için kullanıldığında kısa sürede olumlu sonuçlar verir. Gelin kakao yağının bilinmeyen diğer faydalarına göz atalım...

CİLDİ İYİLEŞTİRİYOR

Kakao yağının faydaları saymakla bitmez. Cilt üzerindeki birçok problemin tedavisinde kullanılan kakao yağı, aynı zamanda egzama ve deri iltihabı gibi problemlerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Çatlayan derilerin tedavisinde kakao yağı olumlu sonuçlar vermektedir. Doğum çatlakları ve kilo dengesinin sürekli değişmesinden dolayı oluşabilecek çatlakların önlenmesi adına kullanılmaktadır. Kakao yağı var olan çatlakları gidermez. Ancak olası çatlakların önüne geçer. Gebelik sürecinde meydana gelebilcek çatlakların önlenmesi adına kakao yağı kullanılabilir. Cildi nemli tutar ve çatlak oluşumunu engeller.

DUDAK ÇATLAKLARINA İYİ GELİYOR

Çeşitli deri tahrişleri ve cilt kuruluklarının yanı sıra yazın sıcaklarından veya kışın soğuklarından dolayı çatlayan ve doğal yapısı bozuklan dudakları nemlendirmek için kullanılabilir. Kakao yağını gün içerisinde bir kaç kullanabilirsiniz.

DOĞAL BRONZLAŞTIRICI

Kadınların yaz aylarında bronzlaşmak için sıkça kullandıkları bir tercih olan kakao yağı, havuç ve susum yağı ile karıştırıldığında bronz bir tene sahip olmanıza yardımcı olur. Kakao yağı nemlendirici özelliğinin yanında bronzlaştırıcı özelliğiyle bilinse de tek başına UV ışınlarına karşı korumaz ve filtre görevi görmez. Bu sebeple güneşlenme sırasında mutlaka koruyucu güneş kremi kullanmalısınız.

CİLDİ NEMLENDİRİR

E vitamini bakımından zengin olan kakao yağı cildin nemlendirilmesinde olumlu sonuçlar verir. Cilt üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturan kakao yağı, kurumuş ciltlerde ve güneş yanıklarında rahatlıkla kullanılabilir. Kakao yağının hassas ciltlere karşı hiçbir yan etkisi yoktur. Cildi yumuşatır ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Güneş yanıklarının sonrasında oluşan yanma, çatlama, kuruma ve cildin gerilmesi gibi problemlerin tedavisinde kullanılabilir.

YARALARIN İYİLEŞMESİNE YARDIMCI

İçeriğindeki zengin E vitamini ve nemlendirici özelliği ile yara, çatlak ve kurumuş cilt tedavisinde kullanılmaktadır. Besleyici özelliğe sahip olan kakao yağı, yara, çatlak ve kurumuş ciltlerde kısa sürede olumlu yönde gelişme sağlar. Cildi nemlendirici özelliğinden dolayı kurumuş ciltlerde kaşınmayı engeller ve cildin nemlenmesini sağlar. Aynı zamanda kakao yağının içinde E vitamininin yanı sıra A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri de bulunmaktadır.