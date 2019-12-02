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Berrak Tüzünataç "Oyuncunun libidosu yüksek olmalı" diyen Can Yaman'ı topa tuttu!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen Can Yaman'a sert tepki gösterdi.

Berrak Tüzünataç "Oyuncunun libidosu yüksek olmalı" diyen Can Yaman'ı topa tuttu!
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Son dönemin parlayan yıldız oyuncularından biri olan  Can Yaman dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı. Yaman'a en büyük tepkiyi ise oyuncu Berrak Tüzünataç verdi. "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen Yaman'a güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ateş püskürdü. 

''Libidosu yüksek olmalı''

Yurt dışına çıktığı gezilerde kendisine gösterilen aşırı ilgi ile de gündeme gelen Yaman bir röportajında " Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" açıklamasıyla yine tepkileri üzerine çekti.

''Bilge adamdan bilge cümleler''

Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı röportajın altına Yaman'ın ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu gösteren şu notu düştü: "Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?"

 Berrak Tüzünataç,

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