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Big Brother yarışmasına izinsiz katılan polis memuru kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi

Amirlerinden izinsiz Big Brother yarışmasına katılıp kameralar önünde cinsel ilişkiye giren polis memuru Khafi Kareem hakkında soruşturma başlatıldı.

Big Brother yarışmasına izinsiz katılan polis memuru kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi
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Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın polis memuru Khafi Kareem, amirlerinden Nijerya'da Big Brother yarışmasına katılmak için izin istedi. Amirlerinden izin alamayan Kareem, gizlice yarışmaya katıldı.  Polis memuru Khafi Kareem  kameralar önünde defalarca cinsel ilişkiye girdi. Kareem hakkında soruşturma başlatıldı. 

KAMERALAR ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİ

Kendisine izin verilememesine rağmen Nijerya'ya gidip programa katıldı. İngiliz emniyetin siyahi kadınların, polisliğe teşvik etmek için geçen sene verdiği reklamlarda oynayan Kareem, ücretsiz izne ayrılıp Haziran ayında Nijerya'daki Big Brother programına katıldı. Üç kez cinsel ilişkiye giren polis memurunun o anları kameralara yansıdı. Amirlerinden izinsiz yarışmaya katılan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. 

Big Brother yarışmasına izinsiz katılan polis memuru kameralar önünde cinsel ilişkiye girdiBig Brother yarışmasına izinsiz katılan polis memuru kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi

İŞTEN KOVULABİLİR

İsmi açıklanmyan bir yetkili, Kareem'in bir polis olduğunu ve polislerin uymaları greken kuralları olduğunu, kendisine programa katılması için izin verilmemesine rağmen programa katıldığını, programda bir iş adamı ile aleni bir şekilde ilişkiye girmesinin kabul edilemez olduğunu ve soruşturma sonucunda işinden kovulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Big Brother yarışmasına izinsiz katılan polis memuru kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi

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