Migrene hangi besinler iyi gelir somon yemeyi ihmal etmeyin!

Migrenin yarattığı şiddetli baş ağrıları bu hastalıktan muzdarip pek çok insanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olmakta. Eğer siz de bu hastalıktan muzdaripseniz ağrılardan kurtulmak için birçok yöntemi denemiş olabilirsiniz. Ancak yapmanız gereken en basit yöntemlerden biri yediklerinize dikkat etmektir. Sizin için migrenle savaşan o mucizevi besinleri bir araya getirdik.

SOMON

Tam olarak omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrıları geçirenler için mucizevi besinler arasındadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel olarak migrenlerle savaşmanıza yardımcı olur.

AVOKADO

Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

İNCİR

İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

HAVUÇ VE SALATALIK

Migren sıkıntısın da en büyük etken su tüketimidir. Su içmenize yardımcı olan karpuz, havuç, salatalık ve kereviz gibi yiyecekleri tüketmek de dehidrasyon sağlayacaktır. Dehidrasyon baş ağrısının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu bakımdan su seviyenizi kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

YOĞURT

Yapılan araştırmalara göre, B vitamininin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük miktarda bulunur ve migrene karşı oldukça etkilidir. Sık sık migren ataklarınızdan muzdarip iseniz günlük diyetinize yoğurt ekleyin ve sonuçları izleyin.

LİMON SUYU

Yüksek miktarda C vitamini içeren limon suyunun sağlığa faydaları çok konuşulmaktadır. Bunlardan biri de migreni ortadan kaldırmasıdır. Başınız ağrıdığında, limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve için. Bu içecek oluşacak iltihabı ortadan kaldıracaktır.

KİNOA VE LAHANA

Kinoa ve lahana da migrenin önlenmesinde yardımcı olur. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrenleri uzak tutarken, lahana omega-3 ve lif içerir ve migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.