Kışın hasta olmamak için ne yapmalı dişlerinizi fırçalayın!

Kış aylarında soğuk havanın etkili olmasıyla beraber sık sık üşürtme ve grip gibi hastalıklarla savaş veriyoruz. Günlük yaşam kalitesini de oldukça etkileyen bu hastalıklardan korunmanın yolunun diş fırçalamaktan geçtiğini anlatan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer elmaelma.com okurları için bazı önerilerde bulundu.

Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye’de diş macunu kullanımı ve diş fırçalama oranları dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça geride bulunuyor. Türkiye’de yılda bir kişiye bir diş fırçası bile düşmezken her iki evden birine hiç diş fırçası girmiyor. Üç kişiden biri ise dişlerini günde bir kez bile fırçalamıyor.

DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR!

Ağzımızda meydana gelen her türlü olumsuzluk, diş sağlığının bozulmasına yol açıyor. Ağız içinde dişlerin önemli görevleri bulunuyor. Bu görev sadece besinlerin parçalanması ve öğütülmesi olmayıp konuşma ve görünüm üzerinde de etki yapıyor. Dişleri eksilmiş kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşıyor, çiğneme ve ısırmada zorluklarla karşılaşılıyor.

Diş sağlığında en önemli iki hastalığın diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmaları olduğunu belirtiyor. Diş eti hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar etki edebiliyor. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkilediği için dişler sürekli enfeksiyon odağı haline gelip kalp, böbrek, eklem gibi yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ÇALIŞTIĞINIZ YERDE DİŞ FIRÇASI BULUNDURUN!

Havaların soğuması, grip, üst solunum yolu hastalıkları gibi artan salgın hastalıklar; genel sağlık sisteminin bozulmasına da sebep olabiliyor. Vücuttaki bağışıklık sistemi zayıflayınca, bu zayıflayan bağışıklık sisteminin sonucunda da daha başka hastalıklara sebep olabiliyor.

Bu hastalıklar da kendini diş ve diş etlerinde gösteriyor; diş eti kanamaları, ağız kokuları, diş sıkmalar ve buna bağlı olarak çene problemleri daha sık görülmeye başlanıyor. Bu yüzden mutlaka öğle yemeklerinden sonra da diş fırçalama alışkanlığı kazanılmalı. Ofiste mutlaka diş fırçası ve macun bulundurulmalı” dedi.