search menu
search
close

Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti

2019 yılında Demet Şener'le ailesinin onayı olmadan evlenen Cenk Küpeli, babasıyla arasındaki buzları eritti. Instagram'dan karşılıklı takipleşmeye başladı.

Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti
-A A+

2019 yılında Demet Şener'le ailesinin onayı olmadan evlenen Cenk Küpeli ile Demet Şener bugün tek celsede boşandı.  Küpeli, boşanma duruşmasının ardından babasıyla arasındaki buzları eritti. Küpeli babasını Instagram'dan takip etmeye başladı. Babası da oğlunu takip etmeye başladı. 

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi oldu. Sürpriz boşanma sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Demet'ten boşanan Cenk, ilk önce babasıyla arasındaki buzları eritti. 

BABASIYLA BUZLARI ERİTTİ

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlunun Demet Şener ile evlenmesine karşı çıkmıştı. Avni Küpeli'nin bu evlilik nedeniyle oğluna kırgın olduğu öğrenilmişti. Cenk Küpeli'nin babasıyla arasındaki buzları erittiği ortaya çıktı. Küpeli, babası Avni Küpeli'yi Instagram'da yeniden takip etmeye başladı. Avni Küpeli de oğlunu takibe aldı.

 -

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı! Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı!
Magazin
Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor! Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Önceki Haberler
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu!
3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu!
Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu!
Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu!
Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenler!
Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenler!
Kolon kanserinden koruyan mucize besin!
Kolon kanserinden koruyan mucize besin!
Alt dudağınız üst dudağınızdan daha kalınsa...
Alt dudağınız üst dudağınızdan daha kalınsa...
Göz alıcı Lizay pırlantalar göz kamaştıran indirimlerle!
Göz alıcı Lizay pırlantalar göz kamaştıran indirimlerle!
Narsist kişiliğin 7 önemli işareti!
Narsist kişiliğin 7 önemli işareti!
Yorumlar