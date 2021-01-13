Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti

2019 yılında Demet Şener'le ailesinin onayı olmadan evlenen Cenk Küpeli ile Demet Şener bugün tek celsede boşandı. Küpeli, boşanma duruşmasının ardından babasıyla arasındaki buzları eritti. Küpeli babasını Instagram'dan takip etmeye başladı. Babası da oğlunu takip etmeye başladı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi oldu. Sürpriz boşanma sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Demet'ten boşanan Cenk, ilk önce babasıyla arasındaki buzları eritti.

BABASIYLA BUZLARI ERİTTİ

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlunun Demet Şener ile evlenmesine karşı çıkmıştı. Avni Küpeli'nin bu evlilik nedeniyle oğluna kırgın olduğu öğrenilmişti. Cenk Küpeli'nin babasıyla arasındaki buzları erittiği ortaya çıktı. Küpeli, babası Avni Küpeli'yi Instagram'da yeniden takip etmeye başladı. Avni Küpeli de oğlunu takibe aldı.

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