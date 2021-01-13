Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan menajeri Gamze Okutan ile aşk pozu!

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine can veren Uraz Kaygılaroğlu, menajeri Gamze Okutan'la yeni bir ilişkiye başladı. 2019 yılında evliliğini noktalayan oyuncu, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

MENAJERİ İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. 2019'da evliliğini bitiren Kaygılaroğlu, menajeri şimdilerde Gamze Okutan ile aşk yaşıyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Bugün 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan başarılı oyuncu sevgilisiyle çekilmiş sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Paylaşımına sevgilisini de etiketleyen Kaygılaroğlu'nun menajeri Gamze Okutan ile birlikte olduğu öğrenildi.

İşte o paylaşımı.....