search menu
search
close

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan menajeri Gamze Okutan ile aşk pozu!

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, menajeriyle yeni bir ilişkiye başladı. Kaygılaroğlu'nun aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan menajeri Gamze Okutan ile aşk pozu!
-A A+

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine can veren Uraz Kaygılaroğlu, menajeri Gamze Okutan'la  yeni bir ilişkiye başladı. 2019 yılında evliliğini noktalayan oyuncu, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. 

MENAJERİ İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. 2019'da evliliğini bitiren Kaygılaroğlu, menajeri şimdilerde Gamze Okutan ile aşk yaşıyor. 

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI 

Bugün 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan başarılı oyuncu sevgilisiyle çekilmiş sarmaş dolaş pozunu yayınladı. Paylaşımına sevgilisini de etiketleyen Kaygılaroğlu'nun menajeri Gamze Okutan ile birlikte olduğu öğrenildi.

İşte o paylaşımı.....

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı! Ünlü sunucu rakibi Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı!
Magazin
Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor! Günde 2 bardaktan fazla gazlı içecek içmek öldürüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa öyle bir kıyafet giydi ki...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Önceki Haberler
Antibiyotikten bile daha etkili! Öyle bir faydası var ki...
Antibiyotikten bile daha etkili! Öyle bir faydası var ki...
Demet'ten boşanan Cenk, ilk o isimle takipleşmeye başladı!
Demet'ten boşanan Cenk, ilk o isimle takipleşmeye başladı!
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu!
3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu!
Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu!
Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu!
Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenler!
Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenler!
Kolon kanserinden koruyan mucize besin!
Kolon kanserinden koruyan mucize besin!
Alt dudağınız üst dudağınızdan daha kalınsa...
Alt dudağınız üst dudağınızdan daha kalınsa...
Yorumlar