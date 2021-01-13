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Sarımsak tozunun faydaları neler günde 1 tane yerseniz...

Sarımsağın doğada bulunan en etkili antibiyotik olduğunu biliyor muydunuz? İşte sarımsak ve sarımsak tozunun bilinmeyen faydaları!

Sarımsak tozunun faydaları neler günde 1 tane yerseniz...
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Sarımsak doğada bulunan en etkili antibiyotiktir. Genellikle ağır kokusu nedeniyle çok fazla kişi tarafından tercih edilmeyen bu besinin insan sağlığına olan faydalarını duyunca tüketimi konusunda bir kez daha düşüneceksiniz. Ülkemizde Kastamonu'da yetiştirilen sarımsağın vücuda olan faydalarını duyan şaşırıp kalıyor. Peki sarımsağın faydaları neler? Sarımsak tozunun faydaları neler? Sarımsak tozu ne işe yarar? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Asya kıtasında yetiştirilen keşfi yüzyıllar öncesie dayanan bu besin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan raporda her insanın günlük tüketmesi gerek besin listesinin ilk sırasında  yer alıyor. Vücudu hastalık ve kanserden koruyan bu mucizevi besin, Toz haline getirildiğinde içerisindeki yağı çıkan sarımsağın faydası iki kat daha artıyor. Bu yüzden alternatif tıp uzmanları evde yapılan sarımsak tozunu öneriyor. 

Kan akışını düzenler 

Sarımsak tozu içerdiği anti-mikrobiyal sayesinde kan basıncını düzenler. Bu özelliği sayeside tansiyon, inme ve felç gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller. 

Çok güçlü bir iltihap söktürücüdür

Sarımsak tozu aynı zamanda çok güçlü bir iltihap sökücüdür. Özellikle vücutta oluşan mevsimsel kaynaklı iltihapların çözülmesine yardımcı olur. 

Şeker ve gizli şeker hastalıklarının ortaya çıkmasını engeller 

İnsülin direncinde ortaya çıkan dengesizlik şeker ve gizli şeker adında ciddi hastalıklara davetiye çıkarır. Sarımsak tozu buna da iyi gelir.

Mide ve bağırsak hastalıklarının yaşanma riskini azaltır 

Sarımsağın çiğ olarak tüketilmesi enfeksiyonlu hücrelerle birebir savaşması demektir. Sarımsak bunun yanı sıra mide ve bağırsaklardaki hastalıkların yaşanma riskini de azaltmaktadır. 

 

 

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