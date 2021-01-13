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'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Özge Özpirinç'çi oldu!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizide, yakışıklı oyuncuya Özge Özpirinç'çi eşlik edecek.

'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Özge Özpirinç'çi oldu!
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizide, yakışıklı oyuncuya hangi kadın oyuncunun eşlik edeceği merak ediliyordu. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak isim Özge Özpirinçci olacak.

30 OCAK'TA SETE ÇIKACAK

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ EŞLİK EDECEK

Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

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