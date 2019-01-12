Magnezyumun vücuda faydaları kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız...

Magnezyum insan sağlığı için oldukça önemli olan bir mineraldir. Genel olarak vücut ve beyin sağlığına fayda sağlayan bu mineralin eksikliği halinde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle vücudumuzdaki magnezyum oranının belirli bir oranda olması gerekmektedir. Kemik sağlığı için de çok önem taşıyan magnezyum eksikliğine dair tüm bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık. Peki magnezyum eksikliği nedir? Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Magnezyumun vücuda faydaları nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bütün bu soruların cevabını içeriğimizi inceeyerek bulabilirsiniz. İşte magnezyum eksikliğine dair tüm bilinmeyenler!

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Magnezyum eksikliğinin bilim dilindeki adı "Hipomagnezemi" olarak bilinmektedir. Magnezyum eksikliği pek çok rahatsızlığı beraberinde getiren bir sorundur. İnsan vücudu için oldukça yararlı olan bu mineralin eksikliği ciddi sağlıuk sorunlarına yol açabilmektedir.

KAS VE KEMİK GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLAMAKTADIR

Magnezyum vücuttaki asidi dengeleyen bir mineraldir. Aynı zamanda vücudun enerji depolamasına da yardımcı olmaktadır. Kas ve kemik gelişiminede fayda sağlayan bir mineraldir.

MUTLULUK HORMONUNU DENGELER

Magnezyum vücuttaki mutluluk hormonunun dengede kalmasını sağlayan bir mineraldir. Eğer vücudunuzda yeteri kadar magnezyum bulunuyorsa daha az depresyona girer daha az kaygı bozukluğu yaşarsınız. Magnezyum eksikliğiniz fazlaysa ozaman daha fazla ruhsal rahatsızlıklar yaşarsınız.

BEYİNDE KORTİZONU DENGELEYEN BİR MİNERALDİR

Beyindeki kortizol hormonu odaklanmak için kullanılır. Ancak bu hormonun yüksek olması vücudun diğer işlevleri açısından ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Bunların başında da stres gelir. Kortizonu beyinde dengeleyen en etkili vitamin ise magnezyumdur.

VÜCUTTAKİ KAN DÜZEYİNİ DENGEDE TUTAR

Zaman zaman yanlış beslenme yüzünden vücudumuzdaki kan düzeyi olumsuz etkilenmektedir. Vücudumuzdaki kan düzeyinin dengede kalmasını sağlayan mineral ise magnezyumdur. Kan dengesi vücudun iç dengesi için önem taşır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN PEK ÇOK BELİRTİSİ BULUNMAKTADIR

Magnezyum eksikliğinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; yorgunluk ve yoğun stresli hissetmek, gün içerisinde enerji düşüklüğünde artış,sürekli sinirli ve asabi bir ruh hali,, uyku problemleri,kötü kolesterol seviyesinde yükseklik,adet dönemlerindeki ağrıların daha şiddetli yaşanması,kalp çarpıntısı, ani tansiyon yükselmesi ve sık sık baş dönmesi,böbreklerde ve idrar yollarında taş kum oluşumu gibi belirtiler magnezyum eksikliğine işarettir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Magnezyum eksikliği ilaç takviyesi ile giderilmemelidir. Fakat bu ilaç tedavisi mutlaka bir uzman kotrolünde yapılmalıdır. Aksi halde ishal huzursuzluk, vücut ısısında büyük değişiklik, sürekli uyku isteği gibi durumlara neden olur. Vücudunuzda magnezyum eksikliği var mı yok mu an testi adı verilen bir test ile tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra bir de idrar testi yapılması gerekemeketedir. Daha sonra uzman, takviye miktarını ilaçlarla ya da doğal yolla belirler.