Karmaşık ilişki durumunda ne yapmalı biraz zaman tanıyın!

Karışık mesajlar gönderen partnerin sözleri ve eylemleri arasında bir tutarsızlık vardır. Bu tutarsız davranışlar sizi belirsizlik içinde bırakabilir, sinirlerinizi bozmasına neden olabilir. Eğer ilişkinizde karışık mesajlar alıyorsanız bu durumla başa çıkmanın yollarını sizin için paylaştık!

Zaman tanıyın

Karışık mesajları belirlediğimiz anda hemen eyleme geçmemek önemlidir. Belki arayacağını söylemesine rağmen aramamasının iyi bir nedeni vardır. Belki akşam yemeğine ne zaman davet edeceğini bulması için zamana ihtiyacı vardır. Gerçekten karışık mesajlar gönderip göndermediklerini belirlemek için söylediklerinde ve yaptıklarında ne kadar tutarlı olduklarına dikkat etmeye devam edin.

Sözleriyle yaptıklarına dikkat edin

İlk başta, ilişkimizin nereye gideceği konusunda umutlu olmak isteyebiliriz, bu yüzden sadece duymak istediklerimize odaklanırız. Ancak bazı uyumsuzluklar varsa o zaman bir şeyler doğru gelmeyecektir. Bu tedirginliği fark edersek, partnerimizin eylemlerine dikkat etmeye başlamalıyız. Mutlu olmak için bazı şeyleri göz ardı edebileceğinizi düşünüyorsanız, uzun vadede buna ne kadar tahammül edebileceğinizi de düşünmeyi ihmal etmeyin.

Hemen suçlamayın

Amacınız bir tartışma çıkarmak değil, aldığınız karışık mesajlar hakkında konuşmak olmalı. Fark ettiğiniz birkaç örneği paylaşarak konuya başlayabilir, tutarsızlıkları anlamasına yardımcı olabilirsiniz. "Benim hakkımda gerçekte ne hissettiğin konusunda kafan karıştı" gibi basit bir cümle ile kendinizi ifade edebilirsiniz.

Ne olacağını görün

Partneriniz ile yüzleştikten sonra, ona bu değişiklikleri yapmaları için biraz zaman vermelisiniz. Eğer endişelerinizi ciddiye alırsa ve karışık mesajlar kaybolursa harika! Bu, ilişkinizi gerçekten önemsediği ve sözlerini yerine getirebildiği anlamına gelir. Ama bir şeyi söyleyip başka bir şey yapmaya devam ederlerse, muhtemelen ilişkiyi yeniden değerlendirmemiz gerekir.

Huylarını değiştirmekte ne kadar istekli olduğunu sorun

İnsanları değiştiremezsiniz ancak sorunu anlayıp anlamadığını ve bundan sonra tutarlı davranma konusunda istekli olup olmadığını sorabilirsiniz. Belki de siz söyleyene kadar davranışlarının farkında bile değildir. Belki siz söyledikten sonra düzeltmek isteyecektir. Bir diğer seçenek ise kendini savunmaya başlaması ve durumu kabul etmemesidir. Bu yüzden kendinizi ifade edip edemediğinizi ve bundan sonrası için ne yapmak istediğini sorun.