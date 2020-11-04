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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor

Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
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Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu Onur Bay, kendisi gibi oyuncu olan bir zamanlar ''İstanbullu Gelin'' adlı dizide rol alan kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı. 

Birbirlerini öperken objektiflere yakalandılar

Takvim'de yer alan habere göre, son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan 33 yaşındaki Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde rol alan 24 yaşındaki Onur Bay ile mekanda aşka gelince romantik anlar yaşandı. Yeni ilişkileri hakkında konuşmayan ikili, birbirini öperken objektiflere takıldı.

Onur Bay kimdir? 

Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda eğitim görmüştür. Yüksek öğretim eğitimine İstanbul Kültür Üniversitesi ile devam etmiştir.  Henüz 10 yaşındayken oyunculuğa atılan Bay, kameralar karşısına ilk kez ‘Arka Sokaklar’ adlı dizi ile geçmiştir. Dizide Hüsnü Çoban’ın oğlu Tekin karakterine hayat vermektedir.  2006 yılından bu yana ekranların sevilen yüzlerinden biri olan yakışıklı oyuncu, ayrıca büyük bir hayran kitlesine sahiptir.  Köpek, Çakallarla Dans gibi yapımlarda da yer alan başarılı oyuncu, aynı zamanda vücut geliştirme sporu ile de ilgilenmektedir.  Balık burcu özelliklerine sahip olan Onur Bay, 1.80 metre uzunlukta ve 70 kilogram ağırlıktadır.  

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