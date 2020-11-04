search menu
search
close

Seren Serengil'in çalışanını darbettiği iddia edilmişti İlk dava görüldü!

Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan şarkıcı Seren Serengil'in ilk davası görüldü.

Seren Serengil'in çalışanını darbettiği iddia edilmişti İlk dava görüldü!
-A A+

Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla hakkında “Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Seren Serengil'in yargılanmasına başlandı. Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflar arasında Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dosya olduğunu, dosyaların birleştirilmesi gerektiğini fakat diğer mahkemenin birleştirmeyi kabul etmediğini belirtti. Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın bu şekilde kapatılarak üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki Gulnoza Mamatova ve avukatı katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Seren Serengil katılmadı. Hakim, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dosyanın birleştirilmesi yönünde yazılan yazıya muvafakat verilmediğini söyledi.

"OMZUMA VURUP SAÇIMDAN TUTARAK YARALAMIŞTIR"

Müşteki Gulnoza Mamatova ifadesinde “Seren Serengil omzuma vurup beni saçımdan tutarak yere çekerek yaralamıştır. Ben olay tarihinde kendisinin evinde hizmetçi olarak çalışıyordum. Beni yaraladığı için sanıktan şikayetçiyim" dedi.Sanık Serengil'in avukatı, müvekkilini bu celse hazır edemediğini söyledi.

SAVCI DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile bu davanın arasındaki dosyanın arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirterek iki dosyanın birleştirilmesini istedi. Sanık Serengil duruşmada olmadığı için son sözü yerine geçmek üzere eski savunmaları okundu.

DOSYA KAPATILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne konu dava dosyasının fiili ve hukuki irtibatının bulunduğunun sabit olduğunu belirtti. Her iki dava dosyasının bir arada görülmesinin zaruri olduğuna kanaat veren mahkeme, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Mahkemeler arasında birleştirme hususundaki verilen cevaba göre olumsuz uyuşmazlığın çözümü için dosyanın ortak ve yüksek görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, dosyanın bu şekilde kapanmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilmişti. Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın istifa ettiğini söylediği, bunun üzerine sanık Serengil'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği anlatılmıştı. Dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Serengil'in "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzet bombası: Patates borani Lezzet bombası: Patates borani
Yemek
ABD'deki seçim kızıştı! Kerimcan iç savaş korkusuyla markete koştu! ABD'deki seçim kızıştı! Kerimcan iç savaş korkusuyla markete koştu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Amerika'da seçim heyecanı! Ünlü isimler oylarının rengini belli etti!
Amerika'da seçim heyecanı! Ünlü isimler oylarının rengini belli etti!
''Yere batsın Cadılar Bayramınız'' deyip tepki gösterdiler!
''Yere batsın Cadılar Bayramınız'' deyip tepki gösterdiler!
''Yaşadığım mutluluğun tarifi yok'' diyerek paylaştı!
''Yaşadığım mutluluğun tarifi yok'' diyerek paylaştı!
Koronavirüse yakalanan oyuncudan sevenlerine kötü haber!
Koronavirüse yakalanan oyuncudan sevenlerine kötü haber!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Önceki Haberler
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
Depremde kurtarılamayan ikizler İclal Aydın'ın kuzeni çıktı!
Depremde kurtarılamayan ikizler İclal Aydın'ın kuzeni çıktı!
Beyazlamış saçlara doğal çözüm yolları!
Beyazlamış saçlara doğal çözüm yolları!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Baby Shark şarkısı Youtebe rekorunu kırdı!Videonun geliri pes dedirtti
Baby Shark şarkısı Youtebe rekorunu kırdı!Videonun geliri pes dedirtti
Koronavirüse yakalanan oyuncu başrolü kaybetti!
Koronavirüse yakalanan oyuncu başrolü kaybetti!
Kahve maskesi ile cildinizdeki değişimi keşfedin!
Kahve maskesi ile cildinizdeki değişimi keşfedin!
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Kahvaltılık cevizli ezme tarifi
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Kahvaltılık cevizli ezme tarifi
Yorumlar