search menu
search
close

Beyazlayan saçlara doğal yöntemler zencefili saçınıza sürerseniz...

Beyazlayan saçlara doğal yöntemler nelerdir? Beyazlayan saçlarınızı boyatmak istemiyorsanız bu doğal yöntemlere bir göz atmalısınız.

Beyazlayan saçlara doğal yöntemler zencefili saçınıza sürerseniz...
-A A+

 Birçok kişinin kabusudur saç beyazlaması. Özellikle de kadınların. Saçların beyazlamasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlara; yaşlanma, kalıtsal, stres, Vitamin B12 eksikliği, hipotiroid, albinizm, vitiligo, sigara, tüberküloz gibi nedenler etken olabilmektedir. Beyazlayan saçlarınızı boyatarak kapatabilirsiniz. Fakat  saçlarının doğal rengini bozmak istemeyen kadınlar için harika bir önerimiz var. Doğal yollarla da saçlarınızın beyazlamasını durdurabileceğinizi biliyor muydunuz? Beyazlayan saçlara doğal yöntemler nelerdir? Beyazlamış saçlara doğal çözüm yollarına gelin beraber bakalım. 

ZENCEFİL 

Rendelenmiş taze zencefil ve yemek kaşığı balı karıştırıp maske haline getirin.
Bu formülü hergün uygulamak saçınızın ağarmasını önleyecektir.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI: 

Hindistan cevizi yağı, saçların beyazlamasını önlemede yardımcı olur.
Beyazlamış saçlara kesin çözüm için limon suyu ile hindistan cevizi yağını karıştırıp, kafa derinize masaj yapın, siyah ve parlak saçlara kavuşun.

SİYAH ÇAY: 

İyi demlenmiş 1 bardak siyah çayın içine 1 yemek kaşığı tuz atın.
Bu karışımla saç derinize masaj yapın, bir saat saçınızda tutup yıkayın.
Beyaz saçlardan kurtulmak için bunu düzenli olarak uygulayın

SOĞAN:

Soğan suyu saçların erken beyazlamasını önleyip, saç pigmentlerine iyi gelir.

PAPATYA: 

Bir bardak suya papatya tozunu atın ve 20 dakika boyunca kaynatın.
Soğuduğunda beyazlamış saçlarınıza uygulayın, buna düzenli olarak devam edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Depremde kurtarılamayan ikizler İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Depremde kurtarılamayan ikizler İclal Aydın'ın kuzeni çıktı!
Magazin
Bu çay tüm hastalıklara meydan okuyor! Bu çay tüm hastalıklara meydan okuyor!
Organik
En Güncel Galeriler
''Yere batsın Cadılar Bayramınız'' deyip tepki gösterdiler!
''Yere batsın Cadılar Bayramınız'' deyip tepki gösterdiler!
''Yaşadığım mutluluğun tarifi yok'' diyerek paylaştı!
''Yaşadığım mutluluğun tarifi yok'' diyerek paylaştı!
Koronavirüse yakalanan oyuncudan sevenlerine kötü haber!
Koronavirüse yakalanan oyuncudan sevenlerine kötü haber!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Önceki Haberler
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Baby Shark şarkısı Youtebe rekorunu kırdı!Videonun geliri pes dedirtti
Baby Shark şarkısı Youtebe rekorunu kırdı!Videonun geliri pes dedirtti
Koronavirüse yakalanan oyuncu başrolü kaybetti!
Koronavirüse yakalanan oyuncu başrolü kaybetti!
Kahve maskesi ile cildinizdeki değişimi keşfedin!
Kahve maskesi ile cildinizdeki değişimi keşfedin!
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Kahvaltılık cevizli ezme tarifi
Sofradan kalkmak istemeyeceksiniz: Kahvaltılık cevizli ezme tarifi
Gülşen'i korkudan titreten ölüm haberi
Gülşen'i korkudan titreten ölüm haberi
Sabah seksinin bu faydasına çok şaşıracaksınız!
Sabah seksinin bu faydasına çok şaşıracaksınız!
99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı!
99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı!
Yorumlar