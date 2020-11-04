Baby Shark şarkısı izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu!

Güney Koreli Pinkfong şirketinin imzasını taşıyan meşhur Baby Shark videosu, milyonlarca çocuğu ve müzik piyasalarını etkisi altına alarak YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu. Şarkının geliri ise 5,2 milyon dolar oldu.

Luis Fonsi'nin Despacito adlı Latin pop şarkısını tahtından eden Baby Shark YouTube'da 7 milyardan fazla izlendi. Tüm izlenmelerin süreleri birleştirildiğinde Baby Shark'ın 30 bin yıl uzunluğunda bir izlenmeyi yakaladığı ortaya çıkıyor. Pinkfong şirketi, şarkının yalnızca YouTube üzerinden yayınlanan videosundan 5,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

ÜNÜ DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Baby Shark'ın YouTube macerası 5 yıl önce başlamış olsa da şarkının aslında çok daha eski olduğu biliniyor. 1970'li yıllarda ABD'deki yaz kamplarında söylenen şarkı, bir görüşe göre 1975'te Steven Spielberg'in Jaws filminin gişe rekorları kırmasından sonra bir kez daha popüler oldu. Dünya genelinde birçok farklı versiyonu hazırlanan şarkının 2015'te YouTube'a yüklenen Pinkfong versiyonu, 10 yaşındaki Koreli Amerikan şarkıcı Hope Segoine'in sesiyle büyük bir başarı yakaladı. Ertesi yıl şirket, şarkının dans figürleri sergilenen yeni bir versiyonunu da paylaştı.

ULUSLARARASI ETKİNLİĞE KAPI ARALADI

Baby Shark, ritmik yapısı ve dans hareketleriyle Güney Kore'de birçok popüler müzik grubu tarafından da söylendi ve müzik dünyasını kasıp kavurdu. İnternette muazzam bir hızla yayılan şarkı, #BabySharkChallenge etiketiyle çok sayıda kişinin şarkıyı söyleyerek dans ettiği görüntüleri paylaştığı bir uluslararası etkinliğe kapı araladı. Endonezyalı çiftçilerden, Cardi B gibi pop yıldızlarına binlerce kişi etkinliğin bir parçası oldu. Şarkıdaki tekrarlar, çocukların tüm ilgisini şarkıya yöneltiyor ve dans figürleri tüm dünyada ebeveynlerin çocuklarını eğlendirmek için videoyu açmalarını sağlıyor.

MÜZİKAL YA DA FİLME ÇEVRİLEBİLİR

Pinkfong pazarlama direktörü Jamie Oh, BBC'ye 2018'de yaptığı açıklamada, "Çocuk şarkıları genellikle çocuğunuzun uykuya geçmesine yardımcı olmak için yavaş bir ritme sahiptir. Baby Shark bunun tam tersi" diyor: "Pinkfong'un Baby Shark şarkısı son derece canlı bir ritme ve eğlenceli dans figürlerine sahip. Animasyon oldukça canlı. Biz buna gelecek kuşağın K-Pop'u diyoruz." Şirket, Baby Shark şarkısını bir müzikale ve filme çevirmeyi de planlıyor.

Kaynak: Haberler.com