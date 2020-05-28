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Sevgiliyle alışverişe nasıl çıkılır erkek bölümü olan mağazaları tercih edin!

Erkekleri alışverişe çıkarmaya ikna etmek zor bir mesele. Peki alışveriş yapmayı sevmeyen erkek arkadaş nasıl ikna edilir? İpuçları içeriğimizde!

Sevgiliyle alışverişe nasıl çıkılır erkek bölümü olan mağazaları tercih edin!
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Çoğu erkeğin alışveriş yapmaktan nefret ettiği bir gerçek. Hele uzun süre alışveriş yapmayı seven bir kadınla alışveriş yapmak erkek için tam bir işkence olabiliyor. Onunla birlikte daha fazla aktivite yapmak istiyor, birlikte alışverişe çıkmanın yollarını arıyorsanız içeriğimiz size göre. Erkek arkadaşınızla alışverişte uyum yaratmanın yollarını derledik!

Sorun etmediği mağazalara uğrayın

Onu hoşlanmadığı mağazalar götürmekten imtina edin. Örneğin parfümeriler kokusu nedeni ile onu rahatsız edebilir ya da ruj seçmek onun için çok ilgi çekici olmayabilir. Siz de seçimlerinizi ona uygun hale getirin.

Alışveriş öncesi yemek

Nerede alışveriş yaparsanız yapın; enerjiyi devam ettirmek için bir yemek alanı olmasına özen gösterin. Erkek arkadaşınızın ya da eşinizin alışverişten önce en sevdiği yemeği yemesine izin verin.

Erkek bölümü olan mağazaları tercih edin

Alışveriş yapmak için bir erkek alanı varsa, ikiniz de birbirinize biraz zaman tanıyabilirsiniz. Bu nedenle erkek bölümleri olan mağazaları tercih edin. Bu onu oyalayacak ve sızlanmasını engelleyecektir.

Giysilerini seçmesine izin ver 

O alışverişten nefret ediyor, siz ise alışveriş yapmayı seviyorsunuz… Bu durumu onun için eğlenceli hale getirmek için bolca fikrini sorun ya da sizin için seçmesini söyleyin.

Ona bir liste verin 

Erkek arkadaşınız ile alışverişe çıktığınızda etrafta oturması ve nihai elbiseyi seçmenizi beklemesi gerektiğini söyleyen bir kural yok. Her zaman ondan; aradığınız belirli eşyaları bulmasını veya diğer alışveriş işlerini aramasını isteyebilirsiniz.

Onunla iddiaya girin

Bu bir sır değil: Erkekler meydan okumayı sever. Onu alışverişe götürdüğünde, sevimli bahislerden bahset. Seçtiğiniz gömlekten daha iyi bir kıyafet seçmeyeceği üzerine ufak bir iddiaya girebilirsiniz.

Kalabalık alanlardan kaçının 

Özellikle tatil günlerinde mağazalara gitmek son derece stresli olabilir ve çoğu erkek bir alışveriş bağlamında klostrofobik hisseder. Alışveriş yapmak için biraz daha az telaşlı olan mağazaları seçmeye çalışın. Hafta içi boş bir gününüz varsa, bu günü alışverişe ayırabilirsiniz.

 

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