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Diz ve dirseklerdeki kararmalar nasıl geçer limon sürmeyi deneyin!

Zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan diz ve dirsek kararmalarını ortadan kaldıran doğal yöntemleri sizler için araştırdık.

Diz ve dirseklerdeki kararmalar nasıl geçer limon sürmeyi deneyin!
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Diz ve dirsek bölgeleri vücudumuzun diğer bölgelerine oranla daha çok kararmaktadır. Çünkü bu bölgelerde daha fazla yağ bezesi bulunmaktadır. Bir süre sonra kişiyi rahatsız etmeye başlayan bu görüntü ,zaman içerisinde kişinin kendisine olan özgüveninin de kayıp olmasına neden olmaktadır. Peki bu kararmalar için neler yapılabilir? Diz ve dirsek kararmalarını engellemenin doğal yolları nelerdir? İşte yapmanız gereken doğal yolları sizler için araştırdık. 

ZERDEÇAL

Zerdeçal herhangi bir yan etki yaratmadan diz ve dirseğinizdeki kiri ve ölü derileri temizlemek için birebirdir. Tendeki kararmaya sebep olan melanin pigmentini düzenler ve tenin rengini korur.  Zerdeçal tozunu 1 çay kaşığı süt ile karıştırın. Beş dakika boyunca dirsek ve dizlerinize masaj yapın ve kurumaya bırakın, tamamen kuruduktan sonra sıcak su ile masaj yapılan bölgeyi durulayın. Daha etkili bir sonuç için karışımın içine biraz bal ekleyebilirsiniz.

YOĞURT

Laktik asit içeren yoğurt cilt rengini açmak için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda cildi temizler ve nemlendirir. Pürüzsüz bir macun elde etmek için 1 çay kaşığı beyaz sirke ile sade yoğurdu karışım haline getirin. Etkilenen bölgelere bu karışımı uygulayın ve bekletin. Ardından ılık su ile durulayın ve nemlendirici uygulayın. 

LİMON 

Limon doğal renk açıcı özelliğinin yanı sıra peeling özelliğine de sahiptir. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde ölü hücreleri yenileme ve cilt tonunu açma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda limon sağlıklı cilt hücrelerinin yenilenmesini de sağlamaktadır.

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