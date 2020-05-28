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Cem Yılmaz'dan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk paylaşım beğeni yağdı!

Cem Yılmaz, Instagram hesabından uzun süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı. Fotoğrafa beğeni yağdı.

Cem Yılmaz'dan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk paylaşım beğeni yağdı!
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Defne samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, sevgilisiyle ilk defa paylaşım yaptı. Uzun süredir Serenay Sarıkaya ile karantinada olan Cem Yılmaz'ın paylaşımına beğeni yağdı. 

İlk kez fotoğraf paylaştı 

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Ünlü komedyen, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.Cem Yılmaz,Serenay Camping tabelası önünde çekilen kareyi paylaşınca fotoğrafa saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Yılmaz paylaşımına, "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık bakalım bir hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü. 

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