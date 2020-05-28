Duygu Sarışın kimdir Çağatay Ulusoy'la ayrıldı mı fotoğraflı yanıt geldi!

3 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan ve aylardır birlikte karantinada kalan Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları bitmek bilmiyor. Bu kez de ilişkilerine birkaç kez ara vermeyi tercih eden Ulusoy- Sarışın çiftinin karantina günlerinde ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Duygu Sarışın'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

Duygu Sarışın'dan fotoğraflı yanıt geldi

Sarışın ve Ulusoy çifti, bayram günlerini de Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ile geçirdi. Ulusoy, Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kemerburgaz'daki evinde sevgilisi Duygu Sarışın ile dört gün aşk tazeledi. Böylelikle ünlü çift hakkında çıkan ayrılık iddialarının gerçek dışı olduğu öğrenildi.Bayramdaki buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu.

Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.