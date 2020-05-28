search menu
search
close

Duygu Sarışın kimdir Çağatay Ulusoy'la ayrıldı mı fotoğraflı yanıt geldi!

3 yıldır aşk yaşayan meslektaşlar Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı iddialarına Duygu Sarışın'dan fotoğraflı yanıt geldi.

Duygu Sarışın kimdir Çağatay Ulusoy'la ayrıldı mı fotoğraflı yanıt geldi!
-A A+

3 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan ve aylardır birlikte karantinada kalan Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları bitmek bilmiyor. Bu kez de ilişkilerine birkaç kez ara vermeyi tercih eden Ulusoy- Sarışın çiftinin karantina günlerinde ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Duygu Sarışın'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi. 

Duygu Sarışın'dan fotoğraflı yanıt geldi 

Sarışın ve Ulusoy çifti, bayram günlerini de Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ile geçirdi. Ulusoy, Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kemerburgaz'daki evinde sevgilisi Duygu Sarışın ile dört gün aşk tazeledi. Böylelikle ünlü çift hakkında çıkan ayrılık iddialarının gerçek dışı olduğu öğrenildi.Bayramdaki buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu.

Duygu Sarışın kimdir?  

 Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Buket Aydın ekranlara geri mi dönüyor! Tarih açıkladı! Buket Aydın ekranlara geri mi dönüyor! Tarih açıkladı!
Magazin
Hayattaki en büyük pişmanlığını anlattı! Kelimeler boğazına takıldı! Hayattaki en büyük pişmanlığını anlattı! Kelimeler boğazına takıldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu pozlarıyla mest etti!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu pozlarıyla mest etti!
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Böyle gelenek görülmedi! İnsan kafalarını küçültüp...
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Önceki Haberler
Daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak istiyorsanız...
Daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak istiyorsanız...
Survivor'da yürekler ağıza geldi! Bölge alevler içinde kaldı!
Survivor'da yürekler ağıza geldi! Bölge alevler içinde kaldı!
Kahvaltıda doyulmaz lezzet: Peynirli sufle
Kahvaltıda doyulmaz lezzet: Peynirli sufle
Yüksek tansiyonun çözümü bu besinde!
Yüksek tansiyonun çözümü bu besinde!
Kıyır kıyır tat: Tahinli çatlak kurabiye tarifi
Kıyır kıyır tat: Tahinli çatlak kurabiye tarifi
Hem pratik hem lezzetli: Kabaklı köfte tarifi
Hem pratik hem lezzetli: Kabaklı köfte tarifi
Ev yapımı dudak nemlendiricisi tarifi!
Ev yapımı dudak nemlendiricisi tarifi!
İki kardeş barıştı! Zeynep Korel nasıl barıştıklarını anlattı!
İki kardeş barıştı! Zeynep Korel nasıl barıştıklarını anlattı!
Yorumlar