Şeker içeren besinler neler diyet atıştırmalıklar bunlardan biri!

Bir çok kişi tükettiği besinlerin içerisinde ne kadar şeker olduğunu bilmiyor. Sağlıklı olarak bildiğimiz, diyet ürünler dahi yüksek oranda şeker içeriyor. Şekeri yüksek besinler ileride yaşanacak sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Ama özellikle de kilo vermek isteyenlerin önünde bir engel oluşturuyor. İşte daha önce duymadığınız şeker deposu besinler!

Ekmekler

Sadece beyaz ekmek değil, tahıllı, çavdar ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Çoğu zaman gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

Konserve gıdalar

Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına çok şaşıracaksınız. Bu tür gıdalara daha lezzetli olması için şeker eklentisi yapılıyor.

Mısır gevrekleri

Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz.

Diyet atıştırmalıklar

Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

Smoothie'ler

Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

Sos ve çeşniler

Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.

Meyveli yoğurtlar

Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.