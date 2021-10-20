search menu
search
close

İdrar kaçırma sorununa neden olan besinler nelerdir?

İdrar kaçırma sorunu bir çok nedene dayanabilir. Her ne kadar belirli bir yaştan sonra kadınların bu tarz sorunlarla karşılaşsa bile bu besinler tetikliyor!

İdrar kaçırma sorununa neden olan besinler nelerdir?
-A A+

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar veya ilerleyen zamanlarda bu tarz sorunlarla karşılaşmak istemeyenler için günlük hayatta tüketilen bazı besinlerden bahsedeceğiz. Her ne kadar bu besinleri hayatımızdan çıkaramasak da tüketirken olabildiğinde dikkatli davranılmalıdır! İşte idrar kaçırma problemlerine destek olan o besinler...

Domates: Yapılan araştırmalara göre domatesin mesaneyi tahriş ettiğini ortaya koymaktadır. Aşırı aktif mesane şikayetlerini artırabilecek asidik bir besin olan domatesten özellikle hassas olan kişilerin uzak durması gerekmektedir. 

Kahve ve çay: Kahve ve çaydaki kafein mesane aktivitesini artırabilmektedir. İdrara çıkma oranının sıklaşmasına neden olan kahve ve çay semptomların şiddetlenmesine de yol açabilmektedir. Kafein alımının azaltılması veya ortadan kaldırılması veya kafeinsiz çeşitlerin değiştirilmesi semptomları azaltabilmektedir.

Çikolata: Kahve ve çay gibi çikolata da bir miktar kafeini içermektedir. Çoğunlukla kafein içermeyen beyaz çikolata ya da daha fazla kakao içeren koyu renkli çikolataların denenmesi sorunu azaltabilmektedir. 

Portakal, limon ve greyfurt: Domates gibi portakal, limon ve greyfurt da yüksek miktarda sitrik asit içermektedir. Mesane kontrolünü zorlaştıran bu meyveler yerine daha az sitrik asit içeren elma, muz gibi gıdalar tercih edilmelidir. 

Gazlı içecekler: Gazlı içeceklerde bulunan fizz, potansiyel olarak aşırı aktif mesane semptomlarını şiddetlendirebilmektedir. Özellikle meyveli soda ve enerji içeceklerinin tüketimine dikkat edilmelidir. 

Baharatlı gıdalar: Gözleri sulandıran ve dudakları yakan gıdalar mesaneyi de rahatsız edebilmektedir. Baharatlı ve acı gıdalardan uzak durmak yaşana sorunların azalmasına yardımcı olabilmektedir. 

Tatlandırıcılar: Yapılan araştırmalarda yapay ve doğal tatlandırıcıların aktif mesane sorunu şikayetlerini artırabileceği ortaya koymaktadır. Şekeri tamamen kesmek yerine diyetle sınırlandırarak şikayetler üzerindeki etkisini kontrol edilmelidir. 

İşlenmiş gıdalar: İşlenmiş gıdalar; aroma ve koruyucular gibi birçok yapay bileşen içerdiğinden dolay şikayetleri artırabilmektedir. 

Soğan: Baharatlı ve asitli gıdalarda olduğu gibi soğan tüketimi mesane problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle çiğ soğan tüketimi idrar yapma isteğini artırabilmektedir. Mesanedeki olumsuz etkiyi azaltmak için soğanı pişirerek tüketmek daha sağlıklıdır. 

Kızılcık: Birçok kişi kızılcık suyunun üriner sistem enfeksiyonlarının belirtilerini hafiflettiğini iddia etmektedir. Ancak asidik bir meyve olan kızılcık, domates, limon, portakal ve greyfurt gibi mesaneyi tahriş edebilmektedir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu hastalık zeka geriliğine neden oluyor! Bu hastalık zeka geriliğine neden oluyor!
Hastalıklar
Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu! Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı ve İskender'i yıllardır küsmüş!
Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı ve İskender'i yıllardır küsmüş!
Eteğin altına elini soktu' suçlamasına Mehmet Ali Erbil'den olay yanıt
Eteğin altına elini soktu' suçlamasına Mehmet Ali Erbil'den olay yanıt
İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı olay!
İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı olay!
Skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
Skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti
Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti
Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket
Ajda Pekkan mı daha güzel Nebahat Çehre mi? İnterneti sallayan anket
Önceki Haberler
Kanseri bitiren mucize besin!
Kanseri bitiren mucize besin!
Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bunu yapın!
Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bunu yapın!
Resmen para basıyor! Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı!
Resmen para basıyor! Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı!
Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır?
Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır?
Fondöten sürerken en sık yapılan 4 hata!
Fondöten sürerken en sık yapılan 4 hata!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Pas lekelerinden bu yöntemle kurtulun!
Pas lekelerinden bu yöntemle kurtulun!
Çocuğunuz sık sık kusuyorsa dikkat!
Çocuğunuz sık sık kusuyorsa dikkat!
Yorumlar