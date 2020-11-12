search menu
search
close

Diyetteyken yapılan hatalar neler ara öğünleri atlamayın!

Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yaptığınız hatalar zayıflamanıza engel olabilir. İşte diyetteyken yapmamanız gerekenler!

Diyetteyken yapılan hatalar neler ara öğünleri atlamayın!
-A A+

Diyet yapmak biz kadınlar için zorlayıcı bir durum olsa da diyet sırasında bazı kurallara riayet etmek zayıflamayı kolaylaştırabilir. Zayıflamak isterken en sık yapılan hataları elmaelma.com olarak sıraladık. Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın!

Diyet listesini yanlış anlamak

Zaman zaman diyetlerde dondurma, tatlılar veya ev yapımı hamburgerler gibi ufak kaçamaklar verilebilir. Dondurma üzerinden gidecek olursak hazır paketli dondurmaların kalorisi çok yüksek olduğundan bu gıdaları tüketilmemek gerekiyor. Tatlıyı ve dondurmayı çikolata, fındık, fıstık soslarıyla tüketmek ise vücuda fazla miktarda şeker ve yağ alınması anlamına geliyor. Tatlılarda ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi önemli.

Ara öğün yapmamak

Zayıflama diyeti uygulayanlar ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ki ara öğün yapmak kişiyi, masabaşı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasına engel olur. Ara öğün yapanlarda metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masabaşı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

Çevreden etkisi

Eğer diyet yapan kişi yemek yemeyi çok seviyor ve zorlanıyorsa çevresi diyetine destek vermediği zaman kolayca vazgeçebiliyor. “Pilavsız akşam yemeği olmaz” veya “Bir dilim pizza, ne olacak ki!" gibi sabote edici ve çeldirici cümleler, diyeti bozmak için yeterli nedenler gibi görünüyor.

Kahvelerdeki krema ve aromalar 

Soğuk havalar sıcak içeceklerin tüketimini, sıcak havalar ise soğuk içeceklerin tüketimini artırıyor. İkisinde de gizli bir tehlike var! Krema ve Aromalar… Hem miktar, hem yağ, hem de şeker olarak geri dönüyorlar. Yemek konusunda olduğu gibi içecek konusunda da aşırıya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi yok denecek kadar az, ancak kahve aroma ve/veya krema ile karışım halinde olunca 400-500 kaloriyi buluyor. Ayrıca fazladan yağ ve şeker de depolanmış oluyor.

Meşrubatlar 

Günde 2-2,5 litre su tüketimi sağlıklı beslenmenin en temel parçası. Bireyin içtiği su, ödem yani vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasını sağlamakta en etkili yöntem. Ödemi önleyici unsurların başında az kafein tüketmek, meşrubat yerine bol su içmek yer alıyor. Meşrubatların sıvı formda olmaları su yerine geçtikleri anlamına gelmiyor. Ayrıca meşrubatları genellediğimizde "Ortalama 20 küp şekeri aynı anda yiyebilir miydiniz?" sorusunu sormak gerekiyor.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karnınızda geçmeyen bir şişlik varsa nedeni bu hastalık olabilir! Karnınızda geçmeyen bir şişlik varsa nedeni bu hastalık olabilir!
Sağlık
Farah Zeynep ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı! Farah Zeynep ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Zaman akıp gidiyor! İbo Show'un efsane oryantelleri bakın ne halde!
Zaman akıp gidiyor! İbo Show'un efsane oryantelleri bakın ne halde!
'Sadakatsiz'deki intikam sahnesi sosyal medyayı salladı!
'Sadakatsiz'deki intikam sahnesi sosyal medyayı salladı!
Bu camiinin sırrını duyan hayran kalıyor! 800 yıldır ayakta!
Bu camiinin sırrını duyan hayran kalıyor! 800 yıldır ayakta!
Neymar'ın eski sevgilisi yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz halde!
Neymar'ın eski sevgilisi yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz halde!
Sütyensiz koşarken görüntülenen ünlü model görenleri mest etti
Sütyensiz koşarken görüntülenen ünlü model görenleri mest etti
Virüsle boğuşan İkbal Gürpınar anlattıklarıyla tüyler ürpertti!
Virüsle boğuşan İkbal Gürpınar anlattıklarıyla tüyler ürpertti!
Önceki Haberler
Eşine şiddet uyguladığı için karakolluk olmuştu!Savunması pes dedirtti
Eşine şiddet uyguladığı için karakolluk olmuştu!Savunması pes dedirtti
İşte diyabet hakkında merak edilenler!
İşte diyabet hakkında merak edilenler!
Çiçeği burnunda çiftten yeni hamle! Damat Gökhan aileye girdi!
Çiçeği burnunda çiftten yeni hamle! Damat Gökhan aileye girdi!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Daha sağlıklı saçlar için, maya maskesini deneyin!
Daha sağlıklı saçlar için, maya maskesini deneyin!
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Evde cildi beyazlatan Arnavut kremi nasıl yapılır?
Evde cildi beyazlatan Arnavut kremi nasıl yapılır?
Suyu gereğinden fazla içenler aman dikkat!
Suyu gereğinden fazla içenler aman dikkat!
Yorumlar