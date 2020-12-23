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Doğum sonrası estetiği nasıl yapılır estetik bir görüntü elde edilmeye çalışılıyor!

Vajinanın elastikiyet kaybı yapılandırılarak kegel egzersizleri ve lazer gibi cerrahi olmayan uygulamalarla da düzeltilebilir.

Doğum sonrası estetiği nasıl yapılır estetik bir görüntü elde edilmeye çalışılıyor!
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"Kadın Doğum Uzmanı, Cinsel Terapist, Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen konu hakkında bilgiler verdi." Günümüzde vajinal doğum olumsuz sonuçlarından dolayı, genital estetik kaygılarda az tercih edilmektedir. Bu aslında yanlış bir inançtır. Doğum doğal seyrinde ve zamanında gerçekleştiği takdirde herhangi bir yırtık ve doğum dikişi olmadan sonuçlanabilir. Her ne kadar doğum sırasında işler yolunda da gitse doğum sonrasında oluşacak deformasyonlardan kadın kendini mutsuz hissedebilir ve eskisi gibi bir görünüm arzu edebilir.

Kontrolsüz yırtıklar oluşabiliyor

Vajinal doğum sırasında son anda bebeğin başının çıkışını kolaylaştırmak için epizyotomi denilen cerrahi kesi ve ardından bunun dikimi çok nadir karşılaşılacak bir durum değildir. Vajina ve perine de bu kesinin yapılmadığı durumlarda da sonradan onarım gerektiren kontrolsüz yırtıklarda oluşabilir.

Estetik bir görüntü elde edilmeye çalışılıyor 

Bu kesilerin onarılmadığı ya da tekniğine uygun onarılmadığı kötü iyileşmenin olduğu durumlarda bu bölgede istenmeyen kötü görüntüler oluşabilmekte, vajina ağzı açık kalabilmektedir. Bu durumlarda perine yeniden yapılandırılıp estetik bir görüntü elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Vajinanın elastikiyet kaybı yapılandırılarak kegel egzersizleri ve lazer gibi cerrahi olmayan uygulamalarla da düzeltilebilir. Vajina doğumdan sonra altıncı ayda eğer dikişlerde problem devam ediyor ve iyileşme başarılı bir şekilde gerçekleşmemişse operasyon ile düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. Dikiş yara izleri vajina girişinin dışarıya doğru açık kalması nedeniyle içerisi görünüyor gibi olması perine aralığının kısalması gibi durumlar vajinoplasti ve perineoplasti ameliyatının birlikte yapılmasıyla düzeltilebilir.

 

KAYNAK: MAHMURE 

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