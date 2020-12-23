Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski eşine hapis cezası!

Geçtiğimiz yıl oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğrafları magazin dünyasını derinden sarsmıştı. Çıplak fotoğraflarının ifşa olmasının ardından hayranlarını büyük bir şoka uğramasıyla ifşa edilen fotoğrafların IP adresi oyuncunun avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'nun annesinin telefonu olduğu kabul edilmişti. Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na eşi Berk Oktay'ın ‘özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

''SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM''

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu ile şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Berk Oktay, "Şikayetim devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim." dedi.Oktay'ın avukatı Serdar Öktem de sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"KENDİM DE MAĞDURUM"

Sanık Merve Şarapçıoğlu ise "Ben böyle bir suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim de mağdurum. Dosyadaki delil durumuna göre masum olduğum ortadadır." dedi. Şarapçıoğlu son sözünde ise "Takdir mahkemenindir. Dosyadaki delillerle masumiyetim ortadadır." dedi. Şarapçıoğlu'nun avukatları da müvekillerinin bu suçu işlemesinin gerekçesi olmadığını belirterek "Müvekkilimin o saatlerde internet girişi yoktur. Hiçbir kadın ve hiçbir avukat bile bile isnada konu eylemi gerçekleştiremez. Bu isnat hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu'nun "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle alt sınırdan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Suçun zincirleme şekilde işlendiğini dikkate alan mahkeme, cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, indirim uygulayarak sanık Şarapçıoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

CEZA ERTELENMEDİ

Sanığın cezasını ertelemeyen mahkeme, daha önce hakkında hükmün açıklanması geri bırakılması uygulandığı gerekçesiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına hükmetti.

"BU BENİM NAMUS DAVAMDIR"

Kararın ardından duruşma salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söyleyerek "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim, sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur." dedi.