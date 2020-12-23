Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu son hali inanılmaz!

Bodrum tatilinde bikinili görüntüleri ortaya çıkınca aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan fazla kilolarından kurtuldu. Ünlü fenomenin son halini görenler şoke oldu. Zayıfladıktan sonra taytlı bir pozunu paylaşan fenomene beğeni yağdı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülendi. Instagram'a attığı fotoğraflarla takipçilerinin tatil beldesinde çektiği görüntüler arasında fark olan fenomen, kilolarından dolayı uzun süre gündemde kaldı. Genç fenomen eleştirilere daha fazla dayanamayarak kilolarından kurtuldu. Son halini gören takipçileri şoke oldu.

TAYTLI POZLARINA BEĞENİ ÜSTÜNE BEĞENİ YAĞDI

Yayınladığı bir videosunda Bulimia hastalığından dolayı ilaç kullandığını ve bu sebepten de kilo aldığını söyleyen Duygu Özaslan, bir süredir spor yaparak düzenli beslenmeye başladı. Spor salonunda sık sık paylaşım yapan Özaslan verdiği kiloları göstermek için taytlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"CİDDİ SPOR YAPIP KİLO VERDİM"

Özaslan, bir takipçisinin, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun" yorumuna "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle gurur duyuyorum" yanıtını vermişti.

İşte genç fenomenin son hali...