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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı ayrılığa yine dayanamadılar!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlenme kararı aldıklarını duyuran Sinan - Burcu çifti geçtiğimiz günlerde yine ayrılmıştı. İddiaya göre ünlü çift yine barıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı ayrılığa yine dayanamadılar!
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2018 yılında sürpriz bir kararla Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Aradan geçen uzun zamanın ardından çift tekrar bir araya gelse de ilişkilerindeki krizi atlatamamış ve yollarını yine ayırmıştı. İddiaya göre ünlü çift yine barıştı. 

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Pazartesi akşamları Milyon TV'de yayınlanan Üçü Her Yerde programı magazin gündemine bomba gibi düşecek bir haber daha verdi. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlenme kararı aldıklarını duyuran Sinan - Burcu çifti geçtiğimiz günlerde yine ayrılmıştı. Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın moderatörlüğünde yapılan Üçü Her Yerde programının dün akşamki canlı yayınında Can Bozoklar, yeni bir iddia daha ortaya attı. Can Bozoklar'ın duyumuna göre Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamayarak yeniden barıştı.

İDDİAYA GÖRE SİNAN AKÇIL'IN BAŞKA BİRİNDEN ÇOCUĞU VAR

Barışan Sinan-Burcu çiftinin ilişkisinde büyük bir kriz daha var. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yla beraberken yaşadığı başka bir ilişkiden çocuğu var.

''BURCU SEVDİĞİM TEK KADINDIR'' DEMİŞTİ 

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, Burcu Kıratlı ile ayrıldıklarını söyleyerek hakkındaki iddialara şöyle cevap verdi: "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'Sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımız kullanılmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

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