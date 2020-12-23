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Müge Anlı'da akılalmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi
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ATV'de Müge Anlı'nın programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adlı kadın tarafından dolandırıldığını belirtti. Ayrıca Canan adındaki kadının 'eniştem' diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. Korkmaz, 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.

350 BİN TL DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ 

Ekranların reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. Skandallarla gündeme düşen olayların yaşandığı programda son yaşanan olaya kimse inanamayadı.  Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

ENİŞTEM DİYE TANITTIĞI KİŞİ KOCASI ÇIKTI

Emre Korkmaz daha sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında. Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.

 

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