Yüksek topuklu ayakkabılar zararlı mı aman dikkat!

Kadınların vazgeçilmezi olan yüksek topuklu ayakkabılar sağlık sorunlarına neden olabilir mi? Yüksek topuklar şık olduğu kadar da tehlikeli mi? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, anlatıyor...

Birçok kadın, yüksek topuklu ayakkabı giymeyi sever. Bununla birlikte, yüksek topuklu ayakkabıların sebep olduğu birçok sağlık sorunu vardır. Yüksek topuklu ayakkabı giymek geçici kas gerginliğine ve bazen kalıcı hasarlara neden olabilir. Her gün giyilen, yüksek topuklu ayakkabılar bel problemlerinin yaygın bir sebebidir. Omurganın yanı sıra, dizin, kalçaların, omuzların doğal duruşu da yüksek topuklu ayakkabılar tarafından bozulabilir. Yüksek topuklu ayakkabıların en büyük zararı ayak ve ayak bileği eklemlerine ve yumuşak dokularınadır.

Aşil tendonunu kısaltıyor ve sertleştiriyor

Ayakkabının topuğu ne kadar yüksekse, ayağın ön kısmı üzerinde daha fazla baskı yapar, bu baskı ciddi morarma ve kas yorgunluğuna neden olur. Sık sık yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlar bacaklarını ayağın ön tarafında artan basınçla bükülmüş bir konuma getirir, daha sonra vücudun alt kısmı, üst vücut geri yaslanırken dengeyi korumak için ileriye doğru hareket etme eğilimindedir, bu normal bir durum değildir.Bu pozisyonda diz içine basınç uygulanır, bu da osteoartrit ve dejeneratif eklem hastalığına yol açar.Uzun süreli yüksek topuklu ayakkabılar kullanılırsa, baldır kasları kalıcı olarak kısalır ve sertleşir. Sonuç olarak, yaşlandıkça ve veya normal topuklu ayakkabılar giymek istendikçe, bu kasların kolayca uzayamayacağını ve kalça, diz ve ayak bileklerinde çok fazla ağrıya neden olacağını hissedeceksiniz.Aynı şekilde, bu tip ayakkabılar Aşil tendonunu da kısaltır ve sertleştirir ve bu durumdaki tendon bazen iltihaplanır, bu duruma tendinit adı verilir.Bir model gibi yürüdüğünüzde, aklınıza gelen son şey yüksek topukların kalça kaslarına baskı yapmasıdır, çünkü ayaklar yüksek topuklardan dolayı vücudu güçlü bir şekilde ileriye doğru itemez, bu da kalça çevresindeki kaslara ekstra bir yük bindirir.

Ayakkabı alırken dikkat etmeniz gerekenler

Ayakkabı satın alırken, her iki ayakkabıyı giymek ve biraz yürümek gerekir, birçok insanın bir ayağı diğerinden daha büyük olabilir sahiptir, bu nedenle her zaman büyük ayağın rahat hissettiği ayakkabılar satın alın.Denediğinizde ayaklarınızın rahat olduğundan emin olduğunuz ayakkabıları alın.Çok dar kutu ayaklı ayakkabılar almayın, ayak parmaklarınız şişer ve nasır yapar.Topuklu ayakkabı kullanımını sınırlamaya çalışın, sadece özel günler için giyin.Yüksek topuklar kullanılırken bu tehlikeleri göz önünde bulundurun.Yüksek topuklu ayakkabılar, görünümünüzü güzelleştirir, bacaklarınızın daha ince ve daha uzun görünmesini sağlar. Sırf bu nedenle, birçok kadın saatlerce yüksek topuklu ayakkabılar giyer. Bu çeşit ayakkabıların ağrılar dışında da birçok sakıncası vardır.Haftada en az üç gün yüksek topuklu ayakkabı giyen on kadından biri ve bu ayakkabıları giyerken düştüklerini bildirmiştir.Yüksek topuklar kadınların ayaklarında sorunlara neden olan ana faktörlerden biridir. Bu kadınların üçte biri uzun süreli kalıcı problemler yaşar. Bu nedenle, yüksek topuklu ayakkabılar uzun süre kullanılması durumunda bel çukurluğunu artırdığı için kalıcı bel ağrısına neden olur.

Yüksek topuklu ayakkabıların ayak ve ayak bileği üzerindeki etkileri

Normal koşullar altında, ayak ve ayak bileği ağır yüklerden kaynaklanan etkiyi azaltmak ve kemikler için bir destek olmak için anatomik olarak bir yay gibi çalışır. Yüksek topuklu ayakkabıların giyilmesi durumunda, vücudun tüm yükü küçük ve kırılgan olan ayağın ön tarafına ve ayak parmaklarının kemiklerine binecektir.Ayakkabılarınızın topuğu ne kadar yüksek olursa ayağın ön tarafına o kadar yük biner. Bir çalışmada, 10 cm'ye kadar olan stiletto tarzı topuğun (altta ince ve sivri uçlu) ön ayaklara yüzde 30'a kadar ilave yük ekleyebileceğini gösterilmiştir.Sadece bu da değil, adımlarınız dengesizleşir, çünkü yüksek topuklu ayakkabılar ayaklarınızı daha kısa adımlarla yürümeye zorlar.Staccato adı verilen bu yürüyüş tekniği, uzun süre devam ettirilirse, ayağın kemiklerine ve sinirlerine zarar verir.Yüksek topuklu ayakkabıların ayak bileği ve baldırlar üzerindeki etkileri

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak bileklerini öne doğru eğilmeye zorlar, bu da alt ekstremitelere kan akışını sınırlayabilir. Uzun süre yüksek topuklu ayakkabılar giyen insanlar varisli damarlar geliştirme riski daha yüksektir.

Yüksek topuklu ayakkabılar Aşil tendonu ve baldır kasını kısaltır ve sertleştirir. Aşil tendon kası, topuk hareketini destekleyen baldırın arkasındaki kastır. Bu durum yürümeyi zorlaştırabilir.İlave olarak, yüksek topuklu ayakkabıların kullanımı ayak bileği ve baldırda kronik gerginliğe neden olabilir, hatta baldır damarlarını bile kısaltabilir. Uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyenler, yüksek topuklu ayakkabı giymediklerinde bile baldırlarında ağrı hissederler.

Yüksek topuklu ayakkabıların sebep olduğu diz sorunları

Diz vücuttaki en büyük eklemdir ve oldukça dayanıklı bir eklemdir. Yine de, uzun vadede yüksek topuklu ayakkabı giymek genellikle diz eklemini de bozabilir ve osteoartrit riskini artırabilir.

Kalça ağrısı

Yüksek topuklu ayakkabı giyerken bel çukurluğu artar. Kalça kasları dışarı doğru çıkar.Bu görünüm sizi belki daha cazip gösterebilir, ancak kalça kaslarının gittikçe dışa doğru itilmesine neden olacak, böylece kalça ağrısı ortaya çıkabilir.

Bel ağrısı

Yüksek topuklu ayakkabı giyerken şık bir şekilde yürüyebilmek için, doğal olmayan bir şekilde sallanmaya devam eden kemikten yardıma ihtiyacınız var. Bu basınç hareketi bel kaslarının normalden daha fazla çalışmasını sağlayarak belde ağrıya sebep olur. Ayrıca artan bel çukurluğu sinir kanallarını daraltarak sinirlerin sıkışmasına sebep olur.Yüksek topuklu ayakkabı giyerken hatalar nedeniyle gelecekte ortaya çıkabilecek bel ağrısı problemlerinden kaçınmak için, dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır.Bu ayakkabıları çok uzun süre kullanmayın. Kullanmak zorunda olduğunuz zaman çantanız normal bir ayakkabı da bulundurun. Bu şekilde görünmeniz gereken durum ortadan kalkar kalkmaz normal ayakkabılarınızı giyinin. Unutma, ayaklarınızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Bütün gün yüksek topuklu ayakkabılar giyerseniz, ertesi gün düz topuklu ayakkabılar veya rahat sandaletler giyin veya yüksek topuklu ayakkabılarınızı saklayın ve birkaç saat dışarı çıkmayın.

KAYNAK: MAHMURE