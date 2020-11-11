Hamur kızartması tarifi kahvaltıların pratik ekmeği!

Kahvaltıda annelerimizin eksik etmediği hamur işi tarifleri arasından derlediğimiz tıpkı anne eli değmiş gibi yapabileceğiniz hamur kızartması tarifini sizler için hazırladık' Evde hamur kızartması nasıl yapılır? İşte en kolay haliyle 10 dakikada hazırlanan hamur kızartması yapmanın püf noktaları...

Malzemeler; 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1.5 silme tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 3.5 su bardağı un yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtayı derince bir kaba kırın, üstüne sıvı yağ, yoğurt, tuz, kabartma tozu ve unu ilave edip, güzelce yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamuru 5 eşit bezeye ayırın ve her bir bezeyi hafifçe unlanmış tezgahta servis tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız hamuru bir bıçak yardımıyla kare kare kesin ve bol yağ koyup, yağı iyice kızdırdığınız derince bir kızartma tavasında her iki tarafları da kızarana dek tüm hamurları kızartın. kızarttıktan sonra ister biraz bekletif soğuk servis edebilir veya sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz.