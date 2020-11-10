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Ebru Şancı masraflar yüzünden sağlığından oldu! Hastaneye kaldırıldı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenen ve geçtiğimiz ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat’ı kucağına alan Ebru Şancı, iş stresi nedeniyle hastanelik oldu.

Ebru Şancı masraflar yüzünden sağlığından oldu! Hastaneye kaldırıldı
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Göztepespor'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, şu sıralar ikizleri ve yeni dünyaya gelen oğulları Kürşat Fırat'la yoğun bir şekilde ilgileniyor. Aynı zamanda bir hayvansever olan Şancı, 5 köpeğine de çocuğu gibi bakıyor. Bir yandan da sahibi olduğu iki gelinlik atölyesini ayakta tutmaya çalışan Şancı, yaşadığı sıkıntı ve stresten hastanelik oldu. 

"Her şey büyük masraf"

Önceki gece yarısı özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Şancı’nın, kurdeşen döktüğü öğrenildi. Vücudunda kızarıklık ve kabarmalar meydana gelen Sancı'ya tedavi amaçlı serum takıldı, kortizon iğnesi yapıldı.

Ebru Şancı hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Üç çocuğun sorumluluğu, bakımı. Dadılar, evi idare etmek, 5 köpeğim. Her şey büyük masraf. İki atölyemi de ayakta tutmaya çalışıyorum. Ancak düğünler iptal edildiği için hem Türkiye hem de yurt dışındaki işler durdu. Tüm bunlar canımı sıktı. Sağlığım bozuldu” açıklamasını yaptı.

 

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