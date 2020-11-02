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Diş eti sağlığı neden önemlidir hamilelikte erken doğuma neden oluyor!

Aman dikkat! Uzmanlar diş eti hastalığının hamilelikte erken doğuma neden olduğunu söylüyor!

Diş eti sağlığı neden önemlidir hamilelikte erken doğuma neden oluyor!
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Diş eti sağlığı sadece beyaz gülüşler için değil pek çok sağlık probleminin önüne geçmek için oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak karışımıza çıkıyor. Ağızda başlayan sindirim dediğimiz pek çok besini sağlıklı bir şekilde parçalamak için ağız içi sağlığına olabildiğince özen göstermemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre diş eti hastalığı hamilelik döneminde erken doğum riskini arttırdığı ortaya çıktı! Diş hekimi Pertev Kökdemir diş eti sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

DİŞ ETİ HASTALIĞI ERKEN DOĞUMU TETİKLİYOR 

Yeni yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, diş eti hastalığı olan gebelerin erken doğum riskini arttırabiliyor. Çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar yaklaşık 150 kadının gebeliklerini ve ağız sağlığını inceledi. Ağız Sağlığı Vakfı Genel Müdürü Dr. Nigel Carter OBE, araştırmanın ağız sağlığının genel refah üzerindeki etkisini vurguladı. Ağzımızın sağlığı, genel sağlığımızın birçok yerinde doğrudan etkili olabilir. Buna daha güvenli bir doğum yapma şansı da dahildir. Birçok kadın için hamilelikte ağız sağlığının korunmasını zor hale geliyor. Bunun nedeni, bu süre zarfında hormonal değişikliklerin diş etlerini dental plağa karşı daha savunmasız bırakması ve bulantı refleksi nedeni ile fırçalama sıklığındaki ve süresindeki azalmalardır.

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