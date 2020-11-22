Tavada krep böreği tarifi lezzetine doyum olmaz!

Haftasonunda ailenizle lezzetli bir sofrada biraraya gelmek gibisi yoktur. Aynı tarifleri yapmaktan sıkılanlar için kreple hazırlanan lezzetine doyamayacağınız bir börek tarifini hazırladık. Yapılışı oldukça kolay, pratik tavada krep böreğine bayılcaksınız. Peki tavada krep böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla tavada krep böreği tarifi...

Malzemeler:

Börek için:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

1 küçük çay bardağı sıvı yağ

İçi için:

7 dilim kaşar peyniri

7 dilim salam

1 kase mısır

Nasıl yapılır?

Krep için gerekli olan malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın ve homojen bir krep karışımı elde edin. Yapışmaz tabanlı bir tavada her seferinde 1 yemek kaşığı yağ alın ve hazırladığınız krep karışımından bir kepçe dökerek arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz krepleri bir kenara alın ve bu şekilde tüm krep hamuru bitene dek devam edin.

Krepler pişince her bir krebin içine bir dilim salam, bir dilim kaşar peyniri ve biraz mısır serpiştirin. Bohça şeklinde katlayın. Katladığınız krepleri bir kaşık yağ aldığınız tavaya, kat yerleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirin ve arkalı önlü hafifçe kızartın. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.