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Tırnak nasıl çabuk uzar en etkili doğal yöntemi hindistan cevizi yağında!

Tırnaklarının geç uzamasından şikayetçi olanlar buraya! Hindistan cevizi yağı ile tırnaklarınızı çabucak uzatabileceğinizi biliyor muydunuz?

Tırnak nasıl çabuk uzar en etkili doğal yöntemi hindistan cevizi yağında!
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Tırnaklarınızı hızlıca uzatmak mı istiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın tırnaklarınız bir türlü sağlıklı bir şekilde uzamıyor mu? Doğru adrestesiniz! Size önereceğimiz birkaç bakım kürü ile tırnaklarınız kırılmadan sağlıklı bir şekilde uzayacak. İşte birbirinden etkili tırnak uzatan doğal yöntemler! 

TIRNAKLARINIZI HIZLICA UZATACAK SİRKE KÜRÜ

MALZEMELER

Bir tas ılık su
Bir tatlı kaşığı sirke
Bir çay kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı limon suyu
Bir çorba kaşığı tuz

UYGULANIŞI

Hazırladığınız tüm malzemeleri bir tas ılık suyun içine ilave edin. Ellerinizi bu suyun içinde ne kadar tutarsanız o kadar yararlı olacaktır. 10 gün boyunca her akşam sirke kürünü uygulayarak güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

MALZEMELER

Çeyrek çay bardağı Hindistan cevizi yağı
Çeyrek çay bardağı bal
3 damla biberiye yağı

UYGULANIŞI

Malzemeleri yavaşça bir kabın içine dökün ve mikrodalgada 20 saniye ısıtın. Tırnaklarınızı bu karışımın içinde 20 dakika bekletin. Haftada 1-2 kere uygulayarak tırnaklarınızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz.

 

 

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