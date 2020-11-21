Tırnak nasıl çabuk uzar en etkili doğal yöntemi hindistan cevizi yağında!

Tırnaklarınızı hızlıca uzatmak mı istiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın tırnaklarınız bir türlü sağlıklı bir şekilde uzamıyor mu? Doğru adrestesiniz! Size önereceğimiz birkaç bakım kürü ile tırnaklarınız kırılmadan sağlıklı bir şekilde uzayacak. İşte birbirinden etkili tırnak uzatan doğal yöntemler!
TIRNAKLARINIZI HIZLICA UZATACAK SİRKE KÜRÜ
MALZEMELER
Bir tas ılık su
Bir tatlı kaşığı sirke
Bir çay kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı limon suyu
Bir çorba kaşığı tuz
UYGULANIŞI
Hazırladığınız tüm malzemeleri bir tas ılık suyun içine ilave edin. Ellerinizi bu suyun içinde ne kadar tutarsanız o kadar yararlı olacaktır. 10 gün boyunca her akşam sirke kürünü uygulayarak güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
MALZEMELER
Çeyrek çay bardağı Hindistan cevizi yağı
Çeyrek çay bardağı bal
3 damla biberiye yağı
UYGULANIŞI
Malzemeleri yavaşça bir kabın içine dökün ve mikrodalgada 20 saniye ısıtın. Tırnaklarınızı bu karışımın içinde 20 dakika bekletin. Haftada 1-2 kere uygulayarak tırnaklarınızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayabilirsiniz.