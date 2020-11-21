Sütlü şerbetli tatlı nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Yemeğin üzerine şöyle hafif bir tatlı olsa da yesek dediğinizi duyar gibiyiz! Hem oldukça hafif, hem de şipşak hazırlanabilen sütlü şerbetli tatlı tarifini sizler için hazırladık. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu enfes tada hayran kalacaksınız. Peki sütlü şerbetli tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

MALZEMELER:

4 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

5 yemek kaşığı un

1/2 çay bardağı irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

4 damla limonun suyu

Sütlü Şerbet İçin:

4 su bardağısüt

1 su bardağıtoz şeker

Üzeri İçin:

1 paketkrem şanti

200 ml.süt

1 su bardağıhindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Derin bir kasede yumurta ve şekeri, şeker krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Un, irmik, vanilin, kabartma tozu, limonun suyunu da ekledikten sonra tekrardan karıştırın.Yağlanmış kek kalıbının içerisine bu karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.Bu sırada bir sos tenceresinde süt ve şekeri ısıtarak şeker eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın ve soğutun.Kek fırından çıktıktan sonra soğuttuğunuz sütlü şerbeti sıcak kekin üzerine dökün ve kekin şerbeti çekmesini bekleyin.Bu sırada toz krem şanti ile 1 su bardağı soğuk sütü çırpın.Şerbeti çekmiş ve soğumuş kekin üzerine krem şantiyi güzelce yayın.Son olarak Hindistan cevizini de üzerine serpiştirdikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.