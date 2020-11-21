Yüksük çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes bir tarfile karşınızdayız. Bazı yörelerde mantı çorbası olarak adlandırılan bu çorbaya tam bir kış dopingi diyebiliriz. Peki yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

2 su bardağı haşlanmış nohut, 6,5 su bardağı et suyu

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.