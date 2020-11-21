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Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı

Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı. Romantik pozları sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı
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Ünlü şarkıcı Kutsi Feyza Çıpa'yla olan 7 yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ünlü şarkıcı şimdilerde 'Benim Adım Melek' isimli dizide  rol alan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile yeni bir ilişkiye başladı. İkilinin romantik pozu sosyal medyada gündem oldu.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI 

Ünlü şarkıcı Kutsi, yaklaşık 7 yıldır beraber olduğu Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz nisan ayında ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. 'Benim Adım Melek' isimli dizide başrol olan Kutsi, aynı dizide rol alan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile yeni bir ilişkiye başladı.

 ROMANTİK POZ ORTAYA ÇIKTI

Kutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu  ilk kez ortaya çıkmıştı. Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen Kutsi, 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece belli olmuş oldu.

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