ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü

The Kids Are All Right' filmindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Eddie Hassell, Texas eyaletinin Dallas kentinde araba hırsızları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hassell'ın oynadığı "İki Kadın, Bir Erkek" filmi, 2010 yılında en prestijli ödüllerden bir olan Oscar'a aday gösterilmişti.

ARABA HIRSIZLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan ABD'li oyuncu Eddie Hassell, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

SEVENLERİNİ KAHRETTİ

30 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEN FİLMDE OYNAMIŞTI

Öte yandan 1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen 'The Kids Are All Right' (İki Kadın, Bir Erkek)filmindeki rolüyle tanınıyordu.